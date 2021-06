Comarch rzuca wyzwanie Allegro. Chce rozwijać własną platformę sprzedażową

fot. Mahod84 / / Shutterstock

Comarch chce wzmocnić swoją obecność w sektorze e-commerce i rozwijać własną platformę sprzedażową. Wiceprezes Zbigniew Rymarczyk przekonuje, że spółka jest gotowa zainwestować w przedsięwzięcie kilkadziesiąt milionów zł i zapowiada, że celem jest rzucenie wyzwania takim graczom jak Allegro.

"Konsumenci radykalnie zmienili swoje zwyczaje i masowo kupują w internecie. To jest już trwała zmiana i pozostanie ona po pandemii. Przed pandemią tylko niewielki odsetek firm prowadził handel w internecie, ale większość to planowała. Dlatego ruszamy z nową odsłoną Wszystko.pl, która dla małych, średnich i dużych firm będzie platformą e-commerce do prowadzenia działalności handlowej w internecie" - powiedział Rymarczyk podczas środowej konferencji prasowej.

"Chcemy wydać ogromne pieniądze na marketing, stać nas na to. Rzucamy wyzwanie takim firmom jak Allegro, chcemy zaryzykować, mamy gotówkę, możemy wydać na realizację naszych planów kilkadziesiąt milionów złotych" - dodał.

Platforma sprzedażowa Comarchu ma ruszyć w nowej odsłonie na początku 2022 roku. Obecnie Comarch zwiększa zatrudnienie o kilkadziesiąt osób, które zajmowałyby się wyłącznie rozwijaniem tego projektu. Prowadzi też rozmowy z firmami kurierskimi.

Wiceprezes wskazuje, że z systemów Comarch ERP korzysta obecnie około 100 tys. firm, które mogą być naturalnymi klientami w nowym przedsięwzięciu. Na platformie transakcje będą mogły przeprowadzać zarówno firmy, jak i osoby indywidualne.

"Zaoferujemy naszym klientom zerowe prowizje od transakcji, a także darmowy plan obejmujący możliwość dodawania nielimitowanej liczby produktów i opcje sprzedaży we wszystkich kategoriach. Zakładamy, że zarabiać będziemy na sprzedaży oprogramowania ERP dla klientów wszystko. pl. Chcemy w ciągu 5 lat zbudować masę, zyski na tym etapie są sprawą drugorzędną" - powiedział.

Rymarczyk wskazuje, że w trakcie pandemii sprzedaż tradycyjna załamała się (spadek w najgorszych miesiącach o kilkanaście i więcej procent), a sprzedaż internetowa wzrosła o 30-40 proc. Obecnie sytuacja wraca do normy, ale i tak sprzedaż internetowa rośnie dwa razy szybciej niż tradycyjna. Według prognoz firmy RetailX w 2025 roku jej udział wyniesie około 20 proc. (PAP Biznes)

