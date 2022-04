fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

Comarch miał w 2021 roku 116 mln zł zysku netto wobec 120,5 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 187,2 mln zł wobec 191,6 mln zł przed rokiem, a przychody ukształtowały się na poziomie 1,63 mld zł wobec 1,54 mld zł rok wcześniej.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w 2021 roku 123 mln zł i był o 2 proc. wyższy niż w 2020 roku.

Rentowność operacyjna grupy wyniosła 11,5 proc. (w roku poprzednim 12,5 proc.), a rentowność netto 7,6 proc. (7,8 proc, rok wcześniej). Marża na sprzedaży wyniosła z kolei 29,4 proc. wobec 29,3 proc. rok wcześniej.

Wynik EBITDA Comarchu za 2021 roku wyniósł 279,3 mln zł wobec 277,9 mln zł rok wcześniej.

W 2021 roku grupa odnotowała 686,9 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej (+7,7 proc. rdr). Jak podano, było to spowodowane wzrostem sprzedaży do sektorów MSP – Polska, medycznego oraz telekomunikacyjnego w Polsce.

Sprzedaż zagraniczna w 2021 roku wyniosła 940,2 mln zł i była o 4,6 proc. wyższa niż w 2020 roku, co jest związane głównie ze wzrostem przychodów ze sprzedaży do odbiorców z sektora telekomunikacyjnego. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w 2021 roku 57,8 proc. całkowitych przychodów Grupy Comarch.

Sprzedaż do odbiorców z sektora TMT wyniosła w 2021 roku 406,1 mln zł, co oznacza wzrost o 31,8 proc. rdr. Klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości 226,3 mln zł - niższej rdr o 12,7 proc. Wzrost odnotowała sprzedaż do klientów z sektora handel i usługi (o 6,1 proc.) oraz do odbiorców z sektora przemysł i utilities (o 1,4 proc.)

Jak podano, znacząco spadły przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora publicznego (o 13,4 proc.). Klienci z sektora MSP-Polska zakupili produkty i usługi o wartości o 33,3 mln zł, czyli wyższej rdr o 16,1 proc., podczas gdy spadek odnotowała sprzedaż do klientów z sektora MSP-DACH (o 14,8 proc.). Wzrost przychodów nastąpił również w przypadku sprzedaży do sektora medycyna (o 53,1 proc.). Przychody ze sprzedaży do pozostałych klientów spadły z kolei o 21,7 proc.

Jak podano, struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży grupy nie uległa w 2021 roku znacznym zmianom w porównaniu do 2020 roku. Przychody ze sprzedaży usług informatycznych wzrosły rdr o 6,2 proc. Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego odnotowały wzrost o 1,8 proc. Sprzedaż własnych wyrobów gotowych wzrosła o 14,4 proc., a przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego spadły o 13,8 proc. Sprzedaż hardware obcego wzrosła o 18,6 proc. Pozostała sprzedaż wzrosła o 20,1 proc. (PAP Biznes)

