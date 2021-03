Columbus Energy może przenieść się w tym roku na rynek główny GPW

Columbus Energy

Columbus Energy chce w drugim kwartale wybrać doradcę do zaktualizowania prospektu. Widzi szanse, by jeszcze w tym roku przejść na rynek główny GPW - poinformował prezes Dawid Zieliński.

"Chcielibyśmy wybrać doradcę do zaktualizowania prospektu jeszcze w drugim kwartale, potem złożyć prospekt do KNF i czekać na szybkie rozpatrzenie. Jeśli wszystko zostanie sprawnie przeprowadzone, to jest szansa - myślę, że 70 proc. szans - że przeniesiemy się w tym roku, a jak nie - to w pierwszym kwartale 2022 roku" - powiedział prezes podczas czatu inwestorskiego.

Wskazał, że nie podjęto jeszcze decyzji, czy przeniesieniu notowań towarzyszyć będzie emisja akcji.

"Będziemy rozważać obie opcje" - powiedział prezes.

Dodał, że jego zdaniem spółka mogłaby wyemitować akcje, by pozyskać środki na dalszy rozwój.

"Jako akcjonariusz będę namawiał do pomysłu dużej emisji, która by wsparła inwestycje w farmy fotowoltaiczne" - powiedział, zaznaczając, że rozwój może być też finansowany długiem.(PAP Biznes)

Columbus Energy planuje w tym roku postawić na optymalizację operacyjną i dywersyfikację przychodów. Chce poprawić wyniki - poinformował zarząd spółki w raporcie rocznym.

"Najbliższe miesiące 2021 r. planujemy przeznaczyć na większą optymalizację operacyjną oraz wytworzenie usług, które pozwolą mocno zdywersyfikować przychody w przyszłości i wykreować regularne, stałe przychody od klientów" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

"Dlatego zakupiliśmy spółkę obrotu VEO - Vortex Energy Obrót, z koncesją na obrót energią, dzięki której możemy technologicznie połączyć nasze farmy fotowoltaiczne z Towarową Giełdą Energii i finalnie - z odbiorcami końcowymi. Po wyrażeniu przez UOKiK zgody na przejęcie tej firmy, będziemy mogli rozpocząć proces podpisywania znaczącej ilości umów kompleksowych z naszymi klientami na dostarczanie zielonej energii elektrycznej, co pozwala nam obsługiwać ich regularnie przez lata" - dodano.

Jak podał zarząd, Columbus chciałby się przeistoczyć z instalatora fotowoltaiki w nowoczesną firmę energetyczną.

"Zeroemisyjna energetyka, termomodernizacja, elektromobilność i zielone technologie to nowe fundamenty gospodarki, a my jesteśmy w środku tej zmiany. Chcemy poprawić wyniki w 2021 r., zbudować nowe filary przychodów i poszukać szansy na nowych rynkach – także poza granicami Polski" - napisał zarząd Columbus Energy.

W 2020 roku Columbus Energy miał 670 mln zł przychodów i 99 mln zł EBITDA. W 2019 roku było to odpowiednio 210 mln zł i ok. 22 mln zł.

Prezes Columbus Energy Dawid Zieliński poinformował, że spółka nie planuje publikacji prognoz wyników na ten rok z powodu wielu niewiadomych, m.in. przebiegu pandemii, zmian regulacyjnych.

"Chcemy, by 2021 rok był lepszy od poprzedniego roku" - powiedział prezes podczas czatu inwestorskiego.

Poinformował, że spółka czeka z ekspansją zagraniczną na zakończenie pandemii. Chce zreplikować tam swój model biznesowy, oferując wszystkie usługi dostępne w kraju.

"Wytypowaliśmy obszary, mamy schemat działania, ale musimy być ostrożni" - powiedział prezes.

Columbus Energy oferuje rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne.

Spółka ma w portfelu 5.848 MW w projektach farm fotowoltaicznych na różnym etapie rozwoju, z czego 800 MW jest zakupione lub rozwijane samodzielnie przez Columbus.

"Szacujemy, że z 6 GW uda się wybudować połowę, może trochę więcej. Na to trzeba finansowania 6-7 mld zł" - powiedział prezes Zieliński.

Wskazał, że finansowaniem takich inwestycji PV zainteresowane są fundusze i banki. Projekty mogą być częściowo finansowane zielonymi obligacjami.

Spółka nie wyklucza inwestycji w farmy wiatrowe po liberalizacji tzw. ustawy odległościowej.

Columbus chce wkrótce opublikować nową strategię rozwoju.(PAP Biznes)

