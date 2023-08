Cognor planuje redukcję etatów. Spółka zauważa techniczną recesję w Polsce

Cognor Holding zakłada, że w III kw. wynik EBITDA będzie na podobnym poziomie do II kwartału; zauważa techniczną recesję w Polsce. Po zakończeniu nowych inwestycji grupa zredukuje zatrudnienie o ok. 15 proc. - poinformował na konferencji dyrektor finansowy Cognor Holding, Krzysztof Zoła.

"Oczekujemy że raportowana EBITDA w III kw. utrzyma się na podobnym poziomie co w II kw., a skorygowana EBITDA może być trochę niższa" - powiedział dyrektor finansowy Cognor Holding, Krzysztof Zoła.

"Widzimy, że tendencja zakupu złomu jest coraz niższa, jeszcze rok temu było to 225 ton kupionych, a w zamkniętym kwartale było to tylko 158 tys. ton. To spadek o ok. 25-30 proc. (...) w konsekwencji sprzedaż też jest niższa niż w zeszłym roku. Warto również zauważyć, że produkcja stali w Polsce w rok temu wynosiła ok. 2 mln ton, a obecnie jest to niecałe 1,5 mln ton" - powiedział.

Wskazał, że na rynku krajowym zauważalna jest techniczna recesja.

"W Polsce mieliśmy spadek PKB w II kw. GUS publikuje PKB wyrównane sezonowo i niewyrównane sezonowo, jeżeli spojrzymy na dane niewyrównane to w ujęciu rok do roku to zarówno II i I kwartał były na minusie, są tacy, którzy uważają, że recesji nie ma patrząc na niski procent bezrobocia w kraju, ale techniczna recesja pojawiła się w Polsce" - powiedział.

"Jesteśmy na granicy recesji w UE, więc sytuacja jest słaba i mocno odbija się przemysłach, od których jesteśmy uzależnieni, czyli od budownictwa infrastrukturalnego i mieszkaniowego. (...) Budownictwo jest w słabej sytuacji, nazwałbym to kryzysem. Mamy mały popyt na pręty żebrowane, a w naszym przypadku na ten problem nakłada się to, że w Krakowie trwa dalej inwestycja, która nie zakończyła się w terminie" - dodał.

"W III kw. nie będzie funkcjonowała walcownia w Krakowie, to dalej będzie kwartał, w którym będziemy mieli słabą sytuację w budowlance. Nie widzimy w dalszym ciągu odbicia - oczekujemy tego, ale jeszcze go nie zauważamy" - powiedział.

Wskazał, że widać jednak symptomy ożywienia sektora budowlanego, ale rynek prętów żebrowanych nie ma szans na odbicie w III kw.

Termin zakończenia prac modernizujących krakowską walcownię został wyznaczony na koniec września, a uruchomienie jej ma zapewnić zwiększenie zdolności produkcyjnej o 160 tys. ton, co będzie miało wpływ na wyniki w III kw.

W pierwszej połowie sierpnia spółka rozpoczęła budowę w Siemianowicach Śląskich walcowni prętów i kształtowników gorącowalcowanych o rocznych zdolnościach produkcyjnych sięgających 450 tys. ton wyrobów dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego. Koszt inwestycji to ok. 800 mln zł. Wskazał, że dotychczasowy teren walcowni w Zawierciu, spółka najprawdopodobniej będzie chciała sprzedać.

"Po zakończeniu wszystkich inwestycji, w Krakowie zatrudnienie już spadło o 100 pracowników, a po zakończeniu wszystkich inwestycji w Siemianowicach Śląskich zatrudnimy 150 osób wobec 350 osób (zatrudnionych w Zawierciu). Ok. 300 osób straci zatrudnienie, co stanowi 15 proc. w skali całej grupy" - powiedział.

EBITDA Cognor Holding w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 54 mln zł wobec 100,8 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki jest o 15 proc. niższy niż zakładał konsensus PAP Biznes.

Zysk neto grupy sięgnął 25,1 mln zł, o 21 proc. mniej niż zakładał konsensus. Z kolei przychody grupy Cognor sięgnęły w drugim kwartale 764,6 mln zł i były o 0,4 proc. wyższe od oczekiwań analityków.(PAP Biznes)

