Cognor miał w 2022 r. 610,4 mln zł zysku netto i 767 mln zł EBITDA

Cognor Holding odnotował w 2022 r. skonsolidowany zysk netto na poziomie 610,4 mln zł i EBITDA w wysokości 767 mln zł - podał Cognor w raporcie rocznym. Wcześniej spółka szacowała zysk netto na 602,4 mln zł, a EBITDA na 787 mln zł.

Zysk na działalności operacyjnej w 2022 r. wyniósł 722,7 mln zł, a przychody ze sprzedaży 3,667 mld zł.

W 2021 roku grupa miała 2,81 mld zł przychodów, 467,8 mln zł EBIT, 519,6 mln zł EBITDA i 363,5 mln zł zysku netto.

"Gwałtownie rosnące ceny oraz zadowalający, choć słabszy niż w roku 2021, popyt spowodował wzrost skonsolidowanych przychodów ogółem – o 855,5 mln zł i 30,4 proc. Sprzedaż złomu, kęsów i produktów finalnych spadła o 13,8 proc. wolumenowo, lecz wzrosła o 20,7 proc. wartościowo w porównaniu do 2021 roku" - napisano w sprawozdaniu zarządu.

Spółka podała, że na wzrost zysku netto (o 67,9 proc. rdr) wpływ miało pozytywne kształtowanie się spreadów, będących zasadniczym czynnikiem dla zyskowności.

"Kształtowanie się spreadów, które stanowią kluczowy czynnik wpływający na naszą rentowność, było w 2022 r. silnie dodatnie. Średnie ceny kęsów i wyrobów gotowych wzrosły odpowiednio o 42,6 proc. i 42,9 proc., podczas gdy średnia cena złomu zwiększyła się mniej, bo o ok. 20 proc. Dało to nam potencjał osiągnięcia dodatkowych 564,4 mln zł EBITDA w stosunku do 2021 r. Z tej kwoty zrealizowaliśmy ok. 360 mln EBITDA, ponieważ sprzedaliśmy w 2022 r. odczuwalnie niższy wolumen produktów" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Krzysztof Zoła, CFO i członek zarządu Cognora.

"O ponad 200 mln wzrosły nam też rok do roku koszty produkcji, co zamortyzowaliśmy jednak w dużej części wynikiem na obrocie energią, której ceny – przypomnę – zabezpieczyliśmy w 2020 r. na trzy kolejne lata" - dodał.

Jak wskazał, w 2021 roku – jeszcze przed eskalacją inflacji - spółka zabezpieczyła koszt długu.

"W związku z tym mogliśmy w 2022 r. zrealizować ponad 48 mln zł zysku na swapach dotyczących stopy procentowej. Z drugiej strony negatywnie - na ok. 16,3 mln zł - do wyniku kontrybuowało FIFO. Podsumowując, gdyby oczyścić EBITDĘ z dochodów na obrocie energią i innych zdarzeń jednostkowych ukształtowała się ona na poziomie 640 mln zł versus 504 mln zł skorygowanej EBITDY w 2021 r." - powiedział Krzysztof Zoła.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w 2022 roku 490 mln zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 236 mln zł, co było między innymi związane z rozbudową mocy produkcyjnych w Gliwicach i modernizacją zakładu w Krakowie. Na kontach spółki na koniec roku było ponad 336 mln zł środków.

30 stycznia grupa szacowała, że jej przychody w 2022 roku wyniosły 3,4 mld zł, zysk na działalności operacyjnej 742,7 mln zł, EBITDA 787 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 602,4 mln zł. (PAP Biznes)

