"Codziennie impreza". Holendrzy zachęcają do pracy w hotelach i restauracjach

W Niderlandach brakuje pracowników w hotelach i gastronomii, dlatego organizacja Koninklijke Horeca Nederland (KHN), skupiająca hotele i restauracje, rozpoczęła akcję: "praca w branży hotelarskiej/gastronomicznej - codziennie impreza".

Po kilku miesiącach zamknięcia w połowie maja ponownie zostały otwarte restauracje w Holandii. Wcześniej były one nieczynne ze względu na obostrzenia związane z Covid-19. Pandemia dotknęła także hotelarstwo. Hotele były wprawdzie otwarte, jednak świeciły pustkami.

Teraz branżę turystyczną dotknął kolejny kryzys – kryzys braku rąk do pracy. "Podczas pandemii wiele osób odeszło z pracy w naszej branży lub zostało zwolnionych" – mówi Rober Willemsen, przewodniczący Koninklijke Horeca Nederland. "Teraz musimy odzyskać starych pracowników lub zatrudnić nowych" – wskazuje, cytowany na stronie internetowej organizacji.

Z badań KHN wynika, że 58 procent przedsiębiorców horeca, czyli sektora hotelarskiego i gastronomicznego, ma obecnie mniej pracowników, niż przed kryzysem spowodowanym pandemią. Właśnie dlatego KHN, skupiająca 19 tys. firm, zainicjowała kampanię "praca w branży hotelarskiej/gastronomicznej - codziennie impreza”, która ma zachęcić do znalezienia pracy w sektorze horeca.

"Od sprzątaczki do najlepszego szefa kuchni. Wzywamy ludzi z pasją do pracy w naszej pięknej branży" – zachęca przewodniczący KHN podkreślając, że np. praca w hotelarstwie to impreza każdego dnia.

„Dzięki narzędziom i wskazówkom, które są dostępne na naszej stronie internetowej, oferujemy przedsiębiorcom szerokie możliwości poszukiwania nowych pracowników" – napisano na stronie organizacji.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek