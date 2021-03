Codzienne wydatki Rosjan rekordowo wzrosły

fot. Sergei Fadeichev / FORUM

W codziennych wydatkach Rosjan w lutym br. odnotowano rekordowy skok, największy w tym miesiącu od 2012 roku. Ekonomiści wyjaśniają, że rośnie inflacja, co oznacza, że Rosjanie, kupując mniej, płacą za podstawowe produkty więcej, niż przed rokiem.

Dane firmy badawczej Romir pokazujące wzrost wydatków w lutym br. przekazał we wtorek dziennik "Izwiestija". W porównaniu z lutym 2020 roku wydatki Rosjan wzrosły o 4,5 proc., ale są to wydatki nominalne, bez uwzględnienia inflacji. Wydatki realne, a więc z uwzględnieniem inflacji, spadły o 1,3 proc. Oznacza to - jak wyjaśniają "Izwiestija" - że popyt się nie zwiększa i nie rośnie konsumpcja; ludzie kupują mniej podstawowych artykułów, jednocześnie płacąc za nie więcej.

Ceny żywności rosną w Rosji od końca zeszłego roku i zarazem maleją realne dochody. Jeszcze w grudniu 2020 roku podskoczyły ceny cukru i oleju słonecznikowego. Władze zarzuciły producentom zawyżanie cen i ustaliły ich dopuszczalny poziom. Jednak w marcu br. urząd statystyczny Rosstat poinformował o kolejnym wzroście cen żywności. Najbardziej zdrożał drób - średnio o 1,7 proc., a w niektórych regionach kraju nawet o 5,4 proc. W znacznie mniejszym stopniu, niemniej też podrożały inne podstawowe artykuły: chleb razowy, masło, kiełbasa, makarony, herbata (od 0,4 do 0,2 proc.).

Przed podwyżkami ostrzegły w miniony weekend sieci fast food i kawiarni, które ogłosiły, że szukają sposobów na ich uniknięcie, by nie tracić klientów, ale też nie mogą już obniżać wydatków. Firmy powołują się na to, że już w grudniu 2020 roku dostawcy zaczęli z nimi rozmowy o podniesieniu cen dostarczanych sieciom produktów.

Komentatorzy zwracają uwagę, że Rosja odczuwa zarówno globalny wzrost cen, jak i skutki własnego niskiego wzrostu gospodarczego. Do wzrostu cen żywności dochodziło także w poprzednich dekadach, a po roku 2000 ceny rosły nawet szybciej. Jednak wtedy rosły też dochody ludności. Ostatnim rokiem trwałego wzrostu dochodów był rok 2013.

W 2014 roku rozpoczął się spadek, który trwał do 2017 roku, a w 2018 roku nastąpiła stabilizacja na poziomie około zera. W 2019 roku dochody podniosły się o 1 proc. w ujęciu rocznym. Jednak pandemia koronawirusa przerwała ten wzrost i na koniec 2020 roku realne dochody Rosjan spadły o 3,5 proc.

