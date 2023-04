Coca-Cola znów zaskoczyła wynikami. Spółka od ponad 60 lat co roku podnosi dywidendę

Coca-Cola znów zarobiła dla swoich akcjonariuszy więcej, niż przewidywały prognozy, co jest właściwie standardem dla producenta napojów z Atlanty. Spółka w tym roku ogłosiła już 61. podwyżkę rocznej dywidendy, której znaczną część zgarnie kierowany przez Warena Buffetta - Berkshire Hathaway.

fot. Rick Wilking / / Reuters

W I kwartale 2023 r. przychody Coca-Coli sięgnęły blisko 11 mld dolarów i były lepsze od prognozy na poziomie 10,8 mld. Przychody wzrosły o 5 proc. rdr. z 10,49 mld. Zysk netto wyniósł ponad 3,1 mld dol. wobec 2,8 mld oczekiwanych w prognozach i 2,78 mld wypracowanych rok temu. Skorygowany zysk w przeliczeniu na akcję wyniósł 0,68 dol. Analitycy ankietowani przez FactSet liczyli na 0,65 dol.

Tym samym kwartalne wyniki Coca-Coli po raz kolejny w ostatnich latach okazały się powyżej prognozy. W poprzednim kwartale były one z nimi zgodne, ale za 11 poprzednich okresów zawsze powyżej rynkowego konsensusu. Ostatni raz firma nie spełniła oczekiwań rynku w I kwartale 2017 r.

Przychody, pomijają wpływ przejęć, wzrosły w kwartale o 12 proc., głównie dzięki wyższym cenom napojów. Firma podtrzymała swoją wcześniejszą prognozę na 2023 rok. Przewiduje operacyjny wzrost przychodów od 7 do 8 procent i porównywalny wzrost zysku na akcję o 4 proc. do 5 proc. w 2023 roku. Kurs akcji na sesji w poniedziałek po wynikach zachował się stabilnie i był pod kreską o 0,16 proc.

tradingeconomics.com

Prezes firmy James Quincey powiedział na konferencji wynikowej, że wyższy popyt w restauracjach i solidne obchody Nowego Roku w Chinach były wyraźnie lepsze w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy nowy wariant koronawirusa obniżył popyt.

Quincey powiedział, że biznes Coca-Coli w Chinach ciągle pozostaje poniżej poziomu sprzed pandemii, ale firma jest „ostrożnie optymistyczna” i wznowiła tam marketing. Coca-Cola rozwijała również swoją działalność w Indiach, czym prezes jasno dał znać o kierunkach ekspansji geograficznej. Indie w bieżącym roku mają zostać najludniejszym państwem świata.

Zarówno obecne wyniki, jak i prognozy mogą cieszyć akcjonariuszy firmy, którzy widzą, że Coca-Cola ciągle jest w stanie przerzucać większe koszty na klientów. Całkowita marża operacyjna spółki spadła rdr z 32,5 proc. do 30,7 proc., ale już porównywalna marża operacyjna była większa rdr o 40 pb. po uwzględnieniu m.in. wpływu wydatków na marketing. Marża brutto wyniosła 60,68 proc. wobec 61 proc. rok temu.

Ponadto Coca-Cola ponownie w tym roku ogłosiła wzrost rocznej dywidendy do 1,84 dol. na akcję, co oznacza, że spółka od 61 lat, rok do roku podnosi sumę rocznych wypłat dla swoich akcjonariuszy. To czyni ją prawdziwym "dywidendowym arystokratą", do którego statusu "wystrarczy" 25 lat wypłacania nieprzerwanie rosnącej dywidendy. Dywidenda Coca-Coli jest wypłacana kwartalnie w 2023 r. w wysokości 0,46 dol. na akcję. Roczna stopa dywidendy w momencie ogłoszenia wyniosła ok. 3 proc.

W 2022 r. Coca-Cola wypłaciła akcjonariuszom w sumie 7,6 mld dolarów, a od 2010 r. 76,8 mld. Największe przelewy trafiają na konto Berkshire Hathaway, który posiada 400 mln akcji, co czynni go największym akcjonariuszem firmy z udziałem 9,25 proc. Warren Buffett, kierujący Berkshire, w tegorocznym liście do akcjonariuszy przypomniał na przykładzie Coca-Coli, czym jest inwestowanie długoterminowe w wartość i znaczenie dywidendy w portfelu inwestora.

„W sierpniu 1994 roku - tak, 1994 roku - Berkshire zakończyło siedmioletni zakup 400 milionów akcji Coca-Coli, które obecnie posiadamy. Całkowity koszt wyniósł 1,3 miliarda dolarów - wówczas była to bardzo znacząca suma w Berkshire. Dywidenda, którą otrzymaliśmy od Coca-Coli w 1994 roku, wyniosła 75 milionów dolarów. W 2022 roku dywidenda ta wzrosła do 704 milionów dolarów. Wzrost następował co roku, tak samo pewnie jak urodziny. Wszystko, co Charlie i ja musieliśmy robić, to realizować kwartalne czeki z dywidendą od Coli. Oczekujemy, że te czeki z dużym prawdopodobieństwem będą rosły” - napisał Buffett.

Póki co wydaje się, że Coca-Cola nie zawiedzie oczekiwań wyroczni z Omaha, a dywidendowe czeki dalej będą zasilać w gotówkę konto Berkshire Hathaway.