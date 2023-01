Coca-Cola przymierza się do produkcji własnego smartfona

Coca-Cola pracuje nad własnym smartfonem? Z medialnych doniesień wynika, że amerykański gigant z branży napojów bezalkoholowych przymierza się do sprzedaży telefonu o nazwie Cola Phone na indyjskim rynku.

Pierwszą osobą, która podzieliła się doniesieniami o rzekomym wejściu na rynek smartfonu Cola Phone, był Mukul Sharma - indyjski informator, znany z trafnych przecieków o nowościach pojawiających się w branży. Telefon od Coca-Coli ma mieć premierę jeszcze w tym kwartale. Kolor smartfonu to oczywiście czerwień. Na obudowie umieszczony jest duży napis z logotypem Coca-Coli.

[Exclusive] Here's the all new #Cola Phone 😍 Can confirm that the device is launching this quarter in India. Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone. Feel free to retweet. #ColaPhone pic.twitter.com/QraA1EHb6w

Coca-Cola nie wyprodukuje urządzenia samodzielnie. Wiele wskazuje na to, że smartfon może być sprzedawany jako jeden z wariantów chińskiej marki Realme. Zagraniczne media podają, że urządzenie, a dokładnie mówiąc moduł tylnej kamery, wygląda identycznie jak smartfon Realme 10, który został zaprezentowany na początku tego miesiąca.

Here comes your very first look at the totally new #ColaPhone! Maybe Coca-Cola will cooperate with a top smartphone brand. Can you guess which brand it will be? pic.twitter.com/6ieXvVTTH0