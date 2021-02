Coca-Cola rozpocznie testy papierowych butelek

Warszawscy widzowie wykupili prawie wszystkie bilety do kin i teatrów na weekend

Stęsknieni za teatrem na żywo i seansami kinowymi widzowie wykupili prawie wszystkie bilety do kin i teatrów na weekend. Zawsze chciałam obejrzeć "Garderobianego", ale zadzwoniłam do kasy z nastawieniem, że muszę obejrzeć cokolwiek - powiedziała PAP Anna, która wybrała się do Teatru Narodowego.