Coca-Cola wprowadzi papierowe butelki na napoje

Papierowe butelki Coca-Coli niebawem pojawią się na Węgrzech. Jeżeli pozytywnie przejdą testy, nowe opakowania popularnego napoju pojawią się na półkach w pozostałych państwach Europy.

Coca-Cola w papierowych opakowaniach pojawi się na Węgrzech. Już wkrótce klienci będą mogli kupić napój w nowej wersji. Coca-Cola jest na wojnie z plastikiem od kilku lat, już w 2019 roku firma mówiła o pracach nad nowym, bardziej przyjaznym dla środowiska, opakowaniem. Firma Coca-Cola wytwarza około 3 milionów ton plastikowych opakowań rocznie, czyli około 200 tys. butelek na minutę, jak podaje BBC.

Z drugiej strony Coca-Cola, produkując papierowe opakowania, może przyczynić się do zwiększonej wycinki drzew. Firma nie podała, czy będzie korzystać tylko z "odzyskanego" papieru przy produkcji nowych butelek.

Nad projektem i produkcją papierowej butelki w pełni biopochodnej i nadającej się do recyklingu pracuje spółka joint venture Paboco (The Paper Bottle Company). Utworzona została przez firmę Alpla (austryjacki producent opakowań z tworzyw sztucznych) oraz BillerudKorsnäs (szwedzki producent papieru i dostawca papierowych rozwiązań do pakowania). Paboco pracuje nad projektem, w którym zaangażowane są oprócz Coca-Coli firmy: L'Oréal, Carlsberg oraz Absolut

