Co z prywatnymi autostradami i opłatami? Minister Adamczyk: Nie ma mowy o wywłaszczeniu czy nacjonalizacji

Jeśli Senat nie wprowadzi poprawek do ustawy znoszącej opłaty za przejazd po płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez państwo, to od 1 lipca będzie można nimi pojechać za darmo - wynika z wtorkowej wypowiedzi ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

/ Łukasz Dejnarowicz

"Od 1 lipca pojedziemy za darmo autostradami A4 w od Wrocławia na zachód w stronę Gliwic, to jest płatny odcinek autostrady zarządzany przez państwo, jak i autostradą A2 w Wielkopolsce w kierunku zachodniej granicy państwa. I stanie się to wówczas, kiedy - mamy nadzieję - że Senat przyspieszając swoje prace, przeanalizuje ustawę, która wyszła Sejmu, przypomnę, za którą głosowało 93 proc. posłów głosujących. Żaden z klubów opozycyjnych, poza Konfederacją, nie złożył poprawek. Mamy nadzieję, że takich poprawek nie będzie w Senacie, aby Polacy mogli jechać już od lipca tymi dwoma odcinkami, do tej pory płatnymi" - powiedział Adamczyk na antenie Polsat News.

Minister zapewnił, że prowadzone będą negocjacje z koncesjonariuszami, nad zniesieniem opłat nad odcinkami, którymi oni zarządzają.

"Będziemy z nimi negocjować, żeby wynegocjować jak najlepsze, najkorzystniejsze warunki z jednej strony dla państwa, a z drugiej strony także dla koncesjonariuszy" - stwierdził szef resortu infrastruktury.

"To nie może być tak, że pozbawimy koncesjonariusza planowanych wpływów, to jest zawarte w umowie, to musimy uszanować. Tego nie możemy uczynić inaczej jak tylko poprzez negocjacje. Po podsumowaniu negocjacji przygotujemy projekt ustawy, (...) i wpiszemy tam rozwiązania, które pozwolą nasze zobowiązania wobec koncesjonariusza zrealizować" - dodał.

Minister zapewnił jednocześnie, że jest przekonany o możliwości znalezienia konsensusu w tej sprawie z firmami zarządzającymi autostradami. Podkreślił, że nie ma mowy ani o wywłaszczeniu, ani o nacjonalizacji.

"Nikomu do głowy w rządzie to nie przychodzi, aby nacjonalizować spółki zarządzające autostradami" - powiedział Adamczyk.

Według ministra negocjacje z koncesjonariuszami i przeprowadzenie odpowiedniego procesu legislacyjnego, powinny doprowadzić w ciągu roku do zniesienia opłat za przejazd odcinkami koncesyjnymi autostrad.

Adamczyk podtrzymał też wcześniejsze informacje przekazane przez przedstawicieli resortu, że tunel pod Świną, łączący wyspy Uznam i Wolin, zostanie otwarty przed wakacjami.

pif/ drag/