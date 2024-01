Co z podniesieniem kwoty wolnej od podatku? "Postulat ten pozostaje aktualny"

Postulat podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł pozostaje aktualny, jego realizacja będzie poprzedzona analizami i będzie korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych - poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów, Jarosław Neneman.

fot. andagraf / / Shutterstock

"Odnosząc się do pytania dotyczącego zamierzeń w zakresie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60.000 zł, uprzejmie informuję, że postulat ten pozostaje aktualny. Jego realizacja będzie poprzedzona stosownymi analizami i w konsekwencji będzie korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych. Propozycja ta będzie również uwzględniała wyniki analizy dotyczącej wpływu zmiany na systemy IT płatników, w tym w zakresie czasu niezbędnego na ich implementację w systemach informatycznych oraz przetestowanie projektowanych rozwiązań" - napisał wiceminister.

"(...) podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30.000 zł do 60.000 zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o około 48 mld zł" - dodał.

Jak wskazał Neneman, stosowna ustawa zostanie przygotowana z uwzględnieniem dyrektyw dotyczących legislacji zawartych w umowie koalicyjnej.

"Oznacza to, że proces ten będzie uwzględniał: reformę procesu legislacyjnego, otwierając go na szerokie konsultacje społeczne; powrót do zasady przewidywalności w systemie podatkowym poprzez ustabilizowanie prawa i przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związki zawodowe" - napisał wiceminister. (PAP Biznes)

pat/ ana/