Co z podatkiem minimalnym? Ministerstwo Finansów odpowiada

Eksperci: Wakacje ZUS "kosztowne i z wieloma mankamentami" Do konsultacji trafił projekt miesięcznego zwolnienia z opłacania należności do ZUS-u. Jak się okazuje, obejmie on składki zdrowotnej. Co więcej, nie wszyscy się też do ulgi zakwalifikują - czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej".