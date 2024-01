Co z globalnym podatkiem dla firm? MF podało datę jego wprowadzenia

Ministerstwo Finansów chce rozpocząć prace nad przepisami wdrażającymi dyrektywę ws. globalnego minimalnego opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw w I kwartale 2024 r., a ich wejście w życie planuje na 1 stycznia 2025 r. – poinformowało PAP Biznes biuro prasowe MF. Losem przepisów zainteresowany jest rynek.

fot. Pushish Images / / Shutterstock

„W Ministerstwie Finansów trwają prace wewnętrzne nad przygotowaniem przepisów implementujących dyrektywę w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii” – napisało MF w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

„Rozpoczęcie procesu legislacyjnego planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Wejście w życie przepisów implementujących dyrektywę 2022/2523 planowane jest na 1 stycznia 2025 roku” – dodał resort.

Brak przepisów wdrażających dyrektywę jest postrzegany jako czynnik zwiększający niepewność przez przedstawicieli biznesu.

„Na pewno polskie spółki zależne albo polskie spółki dominujące, które planują ekspansję za granicą, żyją w pewnej niepewności, bo nie wiedzą do końca jakie zaraportować dane do centrali lub jak liczyć efektywność danej inwestycji” – powiedziała PAP Biznes Monika Lewandowska, współprzewodnicząca komitetu podatkowo-finansowego francusko-polskiej izby gospodarczej (CCIFP) oraz dyrektor w CRIDO.

„Problem polega na tym, że jeżeli nie ma stosownych przepisów w Polsce, a zostały one już wdrożone np. w kraju siedziby spółki dominującej, to może się okazać, że spółka dominująca będzie zobowiązana do zapłaty tego podatku w kraju swojej centrali, a nie w Polsce, czyli Polska mogłaby na tym stracić” – dodała, zaznaczając, że dyrektywa miała być wdrożona od początku tego roku.

Zaznaczyła jednocześnie, że unijne przepisy dotyczą międzynarodowych grup, które osiągają globalne przychody na poziomie co najmniej 750 mln euro.

Wyjaśniła, że jeśli taka grupa kapitałowa prowadzi działalność w kraju, który wdrożył lub wdroży globalny podatek minimalny, to w przypadku gdy dochód spółek z tej grupy opodatkowany jest efektywną, specyficznie wyliczoną (według nowych zasad i łącznie dla wszystkich podmiotów z tej grupy zlokalizowanych w danym kraju) stawką podatku niższą niż 15 proc., może powstać obowiązek do zapłaty tzw. podatku wyrównawczego (tzw. top-up tax).

„W uproszczeniu on ma być wyrównany tak, że jeżeli łączny dochód spółek z danej grupy w Polsce byłby opodatkowany według efektywnej stawki podatkowej (wyliczonej według nowych, dosyć zawiłych zasad) niższej niż 15 proc., to wówczas należy dopłacić różnicę do tych 15 proc. Czyli jeżeli efektywna stawka wyszłaby 13 proc., to trzeba by było 2 pkt. proc. dopłacić” – wyjaśniła Lewandowska.

Julita Żylińska