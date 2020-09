Co trzeci student uważa, że same studia wystarczą

fot. Kostenko Maxim / Shutterstock

Najnowszy raport z rynku pracy mówi o tym, że dla młodych ludzi niemal równie ważna jest kwestia zdobycia cennych doświadczeń zawodowych co oferowana pensja. W trakcie trwania epidemii znacząco spadła liczba ofert i staży dla studentów i absolwentów.

Jak wynika z raportu przedstawionego przez Pracuj.pl, trudniej obecnie o zdobycie miejsca na praktykach i stażach. Na portalu ogłoszeniowym między styczniem a sierpniem 2020 roku liczba tego typu ofert spadła o 37 proc.

- Na lekki optymizm pozwalają dane z maja, czerwca i lipca, czyli z czasu po zniesieniu najmocniejszych restrykcji związanych z COVID-19. W tym okresie liczba ofert kierowanych do studentów i absolwentów na portalu sukcesywnie rosła. Pracodawcy odwieszali programy stażowe lub przenosili je do trybu zdalnego, szukano też znów osób na stanowiska juniorskie. Wciąż jednak liczba ofert na polskim rynku była mniejsza niż przed rokiem. W obliczu tych trendów pomoc w spotkaniu się młodych talentów z pracodawcami jest bardzo ważną kwestią. Tym bardziej że według naszych ubiegłorocznych badań tylko 32% studentów i absolwentów uważa, że same studia stanowią wystarczające przygotowanie do życia zawodowego - komentuje Agata Dzierlińska, HR Business Partner w Grupie Pracuj.

Co wpływa na wybór pracodawcy wśród młodych osób? Na samej górze znalazły się potencjalne zarobki (61 proc.), następnie możliwości rozwoju i benefity (58 proc.), lokalizacja (46 proc.). Najmniej istotne okazały się opinie innych osób na temat pracodawcy (25 proc.).

Studenci i absolwenci, szukając zatrudnienia, oczekują następujących informacji: orientacyjnych zarobków oraz wskazania realnych ścieżek rozwoju. Mniej interesuje ich życie firmy od kuchni czy opis ciekawych projektów.

Z badania Pracuj.pl wynika, że głównymi problemami przy wyborze zawodu są obawy o to, czy osiągnie się sukces, nieustannie rodzące się nowe pomysły na siebie, natłok informacji, czy obawa przed wyborem ostatecznym.

Weronika Szkwarek