Co trzeci rodzic w Polsce odwozi dziecko do szkoły samochodem

Co trzeci rodzic w Polsce odwozi dziecko do szkoły autem, a z autobusów szkolnych korzysta 10 proc. uczniów - wynika z raportu "Polaków portfel własny – rodzina w szkole”. Koszt dojazdów do szkoły są dużym obciążeniem dla domowego budżetu 10 proc. badanych.

Jak pokazują dane z najnowszego raportu Santander Consumer Banku (SCB) „Polaków portfel własny – rodzina w szkole”, wśród wydatków związanych z edukacją dzieci, istotną pozycję zajmują koszty dojazdów do szkoły. "Co dziesiąty rodzic wskazał, że koszt dojazdów do szkoły stanowi duże obciążenie dla domowych budżetów" - czytamy.

"Blisko co trzeci polski rodzic (31 proc.) odwozi swoje dziecko do szkoły własnym samochodem, niewiele mniej, bo 28 proc. rodziców zadeklarowało, że ich dzieci chodzą do szkoły na piechotę, a 16 proc. wskazało na dojazdy komunikacją miejską, z czego tylko 1 proc. jeździ z opiekunem" - podano. Z autobusów szkolnych korzysta co dziesiąte dziecko (10 proc.), a 8 proc. jeździ do szkoły na rowerze lub hulajnodze.

Adam Piwek z Santander Consumer Banku (SCB) zauważa, że praktyka dzielenia się tym codziennym obowiązkiem w gronie innych rodziców nie jest powszechna. "Tylko 2 proc. osób biorących udział w badaniu korzysta w tym celu z pomocy innego rodzica lub znajomego" - podaje.

Komunikacja miejska jest zdecydowanie częściej wykorzystywana przez uczniów w miastach, szczególnie tych największych - 27 proc. wskazań wśród rodziców mieszkających w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców wobec 13 proc. na wsi. W mniejszych ośrodkach miejskich i na wsiach dzieci częściej korzystają ze szkolnych autobusów – 23 proc. Im mniejsza miejscowość, tym częściej dzieci podwożone są samochodami. Na wsiach odsetek ten wynosi aż 41 proc., tymczasem w dużych miastach spada on do 24 proc. - wynika z badania.

Według Moniki Kasprzyk z SCB badanie pokazuje, że samochody są wykorzystywane przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, gdzie sieć komunikacji zbiorowej jest gorzej rozwinięta, a odległości do pokonania zazwyczaj większe. "Alternatywą dla samochodów są tam przede wszystkim szkolne autobusy, które jednak, jak pokazuje badanie, nie wszędzie są dostępne" - dodaje.

Santander sprawdził również, ile średnio trwa codzienna podróż dziecka do szkoły. W zdecydowanej większości (81 proc. przypadków) czas poświęcony na dotarcie do szkoły nie przekracza pół godziny, w tym 12 proc. dzieci pokonuje tę odległość w czasie krótszym niż 5 minut. Z deklaracji 8 proc. rodziców wynika, że podróż do szkoły zajmuje ich dzieciom między 31 a 40 minut, kolejne 7 proc. deklaruje, że zamyka się ona w godzinie. "Warto zauważyć, że 4 proc. dzieci musi poświęcić ponad godzinę dziennie, żeby pojawić się w szkole" - wskazano.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych rozmów w pierwszych dniach lipca. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa 1000 rodziców dzieci w wieku szkolnym 7-18 lat. (PAP)

Autor: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ pad/