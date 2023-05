Co trzeci Ukrainiec zarejestrowany w urzędzie pracy ma wyższe wykształcenie

Ukraińcy pracują w co drugiej firmie w Polsce. Ile zarabiają i ile wydają? Najwięcej Ukraińców, 35 proc., zarabia w Polsce od 3 do 4 tys. zł netto miesięcznie, a 24 proc. od 2,7 do 3 tys. zł netto - wynika z raportu Personnel Service. Jak dodano, większość Ukraińców deklaruje miesięczne wydatki w Polsce nieprzekraczające 1 tys. zł.