Co trzeci Polak boi się utraty pracy, a co piąty chce wyjechać z kraju

fot. Daniel Dmitriew /

Zdaniem ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stosunkowo stabilna. Mimo to jedna trzecia pracowników obawia się utraty pracy, a przez niepewną sytuację w kraju jedna piąta planuje wyjazd z kraju.

We wrześniu według danych z resortu pracy zgłoszono 109,3 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To oznacza, że odnotowano wzrost o 13,5 proc. w stosunku do sierpnia 2020 roku.

– W III kw. 2020 r. tylko 9 proc. osób aktywnie poszukiwało pracy. Najczęściej byli to kierowcy, niewykwalifikowani robotnicy, pracownicy biurowi i administracyjny, a także zatrudnieni w telekomunikacji i IT, branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz w hotelarstwie i gastronomii. Chociaż obawy o utratę pracy zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego kwartału, to i tak 30 proc. pracowników patrzy z niepewnością na najbliższe miesiące – mówi Daniel Nowak, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Natomiast jeśli chodzi o największe portale rekrutacyjne, to we wrześniu pracodawcy w Polsce opublikowali tam 267,5 tys. ofert pracy, co stanowi najlepszy wynik od początku pandemii i jest o 9,9 proc. niższy niż przed rokiem.

W III kw. br. w porównaniu do II kw. br. zmalały obawy pracowników o utratę pracy w związku z zastojem gospodarki związanym z pandemią koronawirusa, czytamy w raporcie PARP. Duże obawy o utratę pracy ma 10 proc. zatrudnionych (16 proc. w II kw. 2020 r.), umiarkowaną obawę odczuwa 21 proc. (w porównaniu do 22 proc. pod koniec czerwca 2020 r.)

Jak wynika z danych zgromadzonych przez PARP, 22 proc. pracowników rozważa wyjazd za granicę w ciągu najbliższego roku, a 4 proc. chce wyjechać na stałe. Kto decyduje się na taki krok? Kierowcy, przedstawiciele kadry zarządzającej, robotnicy niewykwalifikowani i inżynierowie. Jako powody takich decyzji wymieniane są lepsze płaca i lepsze warunki zatrudnienia, zmiana stylu życia i możliwość nauki języka obcego.

WS