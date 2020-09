Co teraz będzie? Scenariusze przyszłości dla 20 gorących tematów gospodarczych

Bankier.pl

Bankier.pl ma już 20 lat! Z okazji urodzin – specjalny projekt. Zaproszeni do rozmów specjaliści podpowiadają, czego powinniśmy spodziewać się w 20 różnych dziedzinach życia w bliższej i dalszej przyszłości.

Czy to koniec rynku pracownika, co dalej z cenami nieruchomości, na czym teraz będą zarabiały banki, od czego zależy przyszła cena złota, jak Polska może skorzystać na pandemii, kiedy na firmy spadnie podatek od robotów, czy na pewno powinniśmy zamykać kopalnie, jakie plany mają Chiny, do czego dąży prezes giełdy – między innymi o tym mówią zaproszeni przez redakcję Bankier.pl goście.

Gdyby dzisiaj znowu był 2000 rok

...za oceanem właśnie pękałaby bańka internetowa, w Polsce któryś z banków właśnie informowałby o podniesieniu oprocentowania lokat do 17 proc., kurs złotego dopiero zaczynałby podlegać prawom rynku, a Leszek Balcerowicz właśnie przygotowywałby się do roli prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Jednak czytasz te słowa, Drogi Czytelniku, w rzeczywistości jak z innego świata. Przeżyliśmy wspólnie to wszystko, co pomiędzy. Dosłownie! Żeby przypomnieć tylko pobieżnie: 2000 - szczyt tzw. bańki internetowej w USA, 2001 - rynki reagują po ataku terrorystycznym na World Trade Center, 2002 - w 12 krajach UE zostaje wprowadzona waluta euro, 2003 - referendum, w którym Polacy decydują o wejściu do Unii Europejskiej, 2004 - Polska dołącza do Unii Europejskiej, 2005 - świat boi się ptasiej grypy, 2006 - WIG bije rekordy wszech czasów, 2007 - Leszek Balcerowicz odchodzi ze stanowiska prezesa NBP, 2008 - bank Lehman Brothers ogłasza upadłość, symboliczny początek globalbego kryzysu, 2009 - wojna gazowa Rosji z Ukrainą, 2010 - katastrofa w Smoleńsku, w której ginie m.in. urzędujący prezydent Polski, 2011 - S&P pierwszy raz w historii obniża rating USA z najwyższego możliwego AAA, 2012 - koniec kredytów hipotecznych we frankach, 2013 - załamanie sektora bankowego na Cyprze, 2014 - protesty na Ukrainie, które przejdą do historii jako Euromajdan, 2015 - prawie Grexit - Grecy odrzucają międzynarodową pomoc, 2016 - Donald Trump zostaje prezydentem USA, 2017 - reforma oświaty, która likwiduje gimnazja, 2018 - wchodzi w życie zakaz handlu w niedzielę, 2019 - NBP ogłasza, że kupił 100 ton złota, a drugie 100 sprowadził z Anglii do Polski, 2020 - WHO ogłasza pandemię koronawirusa, czego konsekwencje odczują gospodarki całego świata.

Prawda, czas nam sprzyjał, bo działo się wiele. Ale nie wiem jak Ty, Czytelniku, my jesteśmy przekonani, że najciekawsze dopiero przed nami. Dlatego bez oglądania się w tył, dzisiaj chcemy patrzeć głównie w przyszłość.

20 wyzwań na 20-lecie Bankier.pl

Zaprosiliśmy do rozmów 20 wybitnych ekspertów z 20 najgorętszych dziś dziedzin gospodarczych, żeby porozmawiać z nimi o przyszłości – tej bliższej, postpandemicznej i dalszej, z myślą o całych latach, które przed nami. Tak powstało 20 wyjątkowych, krótkich rozmów, zapisem których będziemy dzielić się w kolejnych dniach. Dzisiaj podsumowanie w pigułce.

1. Firmy | "Zanim dojdziemy do momentu opodatkowania robotów, czyli świata - trochę jak ze Stanisława Lema - w którym roboty wykonują za ludzi większość czynności i pracy dla ludzi jest po prostu mniej, minie jeszcze dużo czasu. Dzisiaj nie opłaca się nie automatyzować. Przedsiębiorcy, który stwierdzi, że boi się, bo przyjdzie podatek z tytułu automatyzacji, ten pociąg może naprawdę bardzo daleko odjechać", mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.

2. Nieruchomości | „Pojawiają się informacje płynące z rządu o możliwej redukcji wynagrodzeń dla pracowników administracji państwowej. Jeśli dodamy do tego spadek wynagrodzeń w firmach prywatnych, to tego typu sygnały ostudzą plany osób planujących zakup mieszkania. Zapotrzebowanie i na mieszkania, i na kredyty może być zatem mniejsze” - prognozuje dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

3. Giełda | „Jesteśmy ofiarami tego, że historyczna moda na giełdę sprawiła, iż pojawiło się wiele spółek, które nie miały w swojej kulturze organizacyjnej, swoim DNA bycia spółką publiczną, a więc nie chciały się dzielić informacjami ze swoimi akcjonariuszami mniejszościowymi, albo nie czuły potrzeby współpracy z analitykami czy posiadania strategii relacji inwestorskich. Te nieczujące się najlepiej na giełdzie spółki teraz z niej schodzą. (...) Stawiamy na jakość, nie na ilość” - wyjaśnia dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

4. Inflacja | "Moim zdaniem w ciągu najbliższego roku, dwóch lat inflacja w Polsce będzie w górnym przedziale celu inflacyjnego albo tuż ponad ten przedział, czyli będziemy mieli do czynienia z wyższą inflacją. Ale to nie szkodzi", twierdzi dr Wojciech Paczos, Cardiff University.

5. Emerytury | „Oszczędzać trzeba, bo emerytury będą niskie. Ludzie, którzy dzisiaj wchodzą na rynek pracy, gdy będą z niego schodzili – raczej nie w wieku 60 czy 65 lat – będą w większości mieli prawo do emerytury minimalnej, bo na większą nie uzbierają", ostrzega dr hab. Robert Gwiazdowski, członek Rady Nadzorczej ZUS.

6. Chiny | „Oczywiście obecnie kluczowe jest przezwyciężenie wpływu pandemii koronawirusa. Wygląda na to, że Chińczycy poradzili sobie z tym relatywnie dobrze. Teraz będą musieli się skonfrontować ze strukturalnymi problemami, które istniały wcześniej. Najbardziej palącym z nich jest wysokie zadłużenie. Wraz z niską produktywnością, starzeniem się społeczeństwa i nieadekwatną jakością instytucji będzie hamowało wzrost gospodarczy Chin w średnim terminie", mówi George Magnus, Research Associate at the University of Oxford China Centre.

7. Kryptowaluty | „W zastosowaniach blockchaina jeszcze możemy konkurować z najlepszymi”, twierdzi Krzysztof Piech, profesor Uczelni Łazarskiego.

8. Bankowość | „Systemy Personal Finance Manager (PFM), które systematyzują wydatki, pokazują, co co człowiek wydawał pieniądze, sporządzają budżety - prawdopodobnie będą miały znaczenie w perspektywie 5-10 lat. Dzisiaj raczkują, wszyscy się ich uczą. Uważam, że to jest przyszłość", mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku - instytucji, która również debiutowała na rynku w 2000 roku.

9. Płatności | „W zakresie wyrafinowanych narzędzi, po pierwsze (wyzwaniem będzie - przyp. red.) rozwój tzw. płatności w tle. To będzie 'załatwiało' za nas wszelkie czynności związane z transakcjami. Drugim elementem są płatności na portalach społecznościowych. Te mikropłatności omijające dotychczasowe systemy będą miały nowe wcielenia - od crowdfundingu, który jest czymś na kształt bankowości inwestycyjnej w mediach społecznościowych, do drobnych rozliczeń, np. kieszonkowego", prognozuje dr Mieczysław Groszek, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

10. Rynek pracy | „(Wyzwaniem jest - red.) oczywiście nietracenie, z punktu widzenia strategicznego, focusu na imigrantów, ponieważ wykształconych imigrantów cały czas będziemy potrzebować. To krótkoterminowe zachwianie Covidem nie powinno powodować z naszej strony utraty spojrzenia długofalowego, które związane jest ze spadkiem liczby mieszkańców Polski i spadkiem podaży pracowników na rynku", mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

11. Gry | „Premiera „Cyberpunka 2077” będzie istotnym momentem dla branży gier komputerowych w Polsce. Będzie to swoiste „sprawdzam” dla całego rynku. Losy tej gry, to jak będzie się sprzedawała, jakie będzie dostawała oceny i jakie będą reakcje mediów… wszystko to będzie dużo znaczyło", spodziewa się Marcin Kosman, autor popularnych książek o rynku gier.

12. Globalizacja | „Firmy będą pod presją, by zmniejszyć ryzyko i zwiększyć odporność swoich łańcuchów dostaw na wstrząsy. Zamiast jednego dostawcy, lepiej będzie mieć dwóch dostawców, najlepiej z różnych krajów. (...) Zmiany w globalnych łańcuchach dostaw stanowią szansę dla Polski", prognozuje prof. Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

13. Demografia | „Już 1/4 ludności naszego kraju przekroczyła wiek 60 lat, zaś w perspektywie następnego dwudziestolecia ten odsetek wzrośnie do 1/3. Musimy zdawać sobie sprawę z szeregu wyzwań związanych z tą jedną bardzo ważną zmianą demograficzną - ze stabilnością systemu emerytalnego, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej", mówi dr hab. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego.

14. Klimat | „Energia produkowana w Polsce ze względu na wysokie koszty emisji jest coraz droższa. Nasza energetyka musi być zatem przebudowana. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, czyli uczestniczymy w polityce klimatycznej tejże Unii i będziemy się wpisywali, mam nadzieję, w ten ład środowiskowy, który zaplanowała Unia, tak by uzyskać neutralność klimatyczną w roku 2050", mówi Janusz Steinhoff, minister gospodarki i wicepremier w rządzie Jerzego Buzka.

15. Ochrona konsumentów | „Konsument w starciu z dużymi instytucjami finansowymi bez wsparcia silnej instytucji publicznej zawsze będzie tą stroną, która jest mniej chroniona. Między innymi stąd te nasze działania (wchłonięcie kompetencji Rzecznika Finansowego - przyp. red.), które mają na celu zagwarantowanie, że troska o zbiorowe interesy konsumentów i indywidualną ochronę konsumenta będzie skupiona w jednej instytucji publicznej. Silnej, sprawnej, efektywnej. Wówczas będziemy mieli cały wachlarz instrumentów potrzebnych do ochrony klientów rynku finansowego", tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

16. Stopy procentowe | "W warunkach polskich aktywem, którego ceny mogą szybko rosnąć w związku z zerowymi stopami, są nieruchomości. Mnóstwo depozytów ląduje na rynku nieruchomości, co powoduje wzrost cen. Trudno jeszcze w tej chwili mówić o bańce na rynku nieruchomości, ale utrzymywanie zerowych stóp procentowych na pewno nas do tego momentu przybliża", twierdzi Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

17. Fintech | „Na szerszym rynku schemat rzeczy jest taki, że małe firmy potrzebują pieniędzy, muszą pożyczać i wiele osób będzie potrzebowało kredytów i dostępu do pożyczek. A jeśli społeczność fintech, która naprawdę dobrze radzi sobie z małymi i indywidualnymi firmami czy osobami, może zarządzać właśnie tą stroną portfolio, to tam są naprawdę duże możliwości", mówi Chris Skinner, przewodniczący Financial Services Club.

18. Surowce | „Obecnie inflacja w wielu regionach świata prawdopodobnie będzie podwyższona – ostatnio nawet amerykańska Rezerwa Federalna mówiła, że będzie tolerować taki stan. To będzie czynnik, który może długoterminowo podtrzymywać wzrost notowań złota", przewiduje Dorota Sierakowska, analityk surowcowy DM BOŚ.

19. Motoryzacja | „Nie oczekiwałbym raczej dużych rabatów pod koniec roku. Pamiętajmy, że w czasie pandemii stały fabryki, podobnie jak wytwórnie części i podzespołów. Nie mamy więc do czynienia z sytuacją, w której na placach stałyby dziesiątki czy setki tysięcy aut, z którymi nie ma co zrobić", mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

20. Chiny-USA | „W Chinach udział dochodów gospodarstw domowych w PKB, a w efekcie także udział konsumpcji, jest najniższy w historii. Chińczycy po prostu nie mogą skonsumować tyle, co wyprodukowali, dlatego muszą wyeksportować nadwyżkę oszczędności", podkreśla prof. Michael Pettis z Peking University.

W tym miejscu moje „dziękuję” – dla Redakcji. Nie tylko za projekt „20 wyzwań na 20-lecie”, głównie za codzienność. Zespołowi wydawców – za konsekwentną troskę o ekonomiczną „linię programową” serwisu mimo wielu pokus dookoła. Autorom – za nieustającą kreatywność, z sukcesem przekuwaną w merytoryczne treści, które każdego dnia (zbieżność z hasłem przewodnim kampanii nie jest przypadkowa) „tłumaczą świat finansów”.

Dołożyliśmy starań, żeby w ramach obchodów 20-lecia i dzięki nowemu layoutowi strony można było lepiej poznać tych, którzy stoją za treściami publikowanymi na łamach Bankier.pl. Zachęcam do odwiedzenia „urodzinowej” strony 20lat.bankier.pl, która zabierze w podróż w czasie i przypomni, jak zmieniał się serwis. W jej ramach pokazujemy redakcję z bliska. Ten zespół - to Bankier.pl.