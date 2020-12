Co się wydarzy w 2021 r.? [Daty]

fot. freemind-production / Shutterstock

Od kilku lat na przełomie roku publikujemy „rozkład jazdy” dla świata. Wiadomo, że pandemia z pewnością sporo w nim zmieni, ale jakiś obraz przyszłego roku warto już znać.

Pandemia

Nie ma co ukrywać – 2020 się skończy, ale pandemia z nami zostanie. W nowym roku obserwować będziemy jednak już nie tylko dane o liczbie zakażeń i zgonów, lecz także postępy w realizacji programu szczepień. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, na pierwszy ogień pójdą grupy szczególnego ryzyka (seniorzy, zawody medyczne, służby mundurowe). Następnie 15 stycznia 2021 ruszą zapisy dla osób spoza grup priorytetowych – zapisać będzie się można przez telefon (numer 989), w swojej przychodni lub przez internet.

Dodatkowo przynajmniej do 17 stycznia potrwają obostrzenia wprowadzone jeszcze przed końcem roku. Jak pokazały poprzednie miesiące, trudno planować, jak w dalszej części roku mogą wyglądać pandemiczne regulacje. 17 stycznia skończą się także ferie zimowe dla wszystkich uczniów w Polsce.

Polityka

Jeżeli nie zostaną rozpisane wybory przedterminowe, to 2021 r. będzie rokiem przerwy w polskim cyklu wyborczym (w 2022 r. odbędą się wybory samorządowe). Głosować będą natomiast obywatele innych krajów, w tym tych ważnych dla Polski. Rzecz jasna przeprowadzenie wyborów zależne będzie od rozwoju pandemii – wprowadzenie stanów wyjątkowych opóźni ten proces.

Wybory prezydenckie w USA za nami, ale to nie koniec wyborczych emocji za oceanem. W ramach „dogrywki” spowodowanej brakiem większości w pierwszych wyborach, 5 stycznia mieszkańcy stanu Georgia wybiorą dwóch senatorów. Ich głosy zadecydują o tym, czy wyższą izbę parlamentu kontrolować będą Republikanie czy Demokraci. Arytmetyka jest prosta – Republikanom wystarczy zdobycie jednego mandatu, dzięki któremu będą mieli 51 głosów w 100-osobowym senacie. Aby przejąć władzę, Demokraci musieliby wygrać w obu wyścigach, doprowadzając do remisu 50-50. W takim bowiem przypadku decydujący głos w Senacie należy do wiceprezydenta, który przewodniczy pracom izby. W nowej kadencji funkcję tę sprawowała będzie Demokratka Kamala Harris, która wraz z prezydentem Joe Bidenem zostanie zaprzysiężona 20 stycznia.

Epokowa zmiana nastąpi także w Europie. Najpóźniej 24 października odbędą się wybory parlamentarne w Niemczech (przewidywana data to 26 września). Jeżeli Angela Merkel nie zmieni zdania, to wybory te będą stanowiły jej pożegnanie z fotelem kanclerskim, na którym zasiada od 2005 r. Sondażowym faworytem pozostaje CDU/CSU, jednak liderka pierwszej formacji Annegret Kramp-Karrenbauer zapowiedziała, że nie wysunie swojej kandydatury na urząd kanclerski. Nazwisko następcy Angeli Merkel wciąż pozostaje zatem nieznane.

8-9 października odbyć mają się także wybory u innego sąsiada Polski – w Czechach. Obecne sondaże dają wyraźną przewagę ugrupowaniu ANO urzędującego premiera Andreja Babisa.

Wcześniej, bo już w marcu do urn w wyborach parlamentarnych pójdą Holendrzy, w maju Brytyjczycy wybiorą władze lokalne, zaś we wrześniu izby parlamentu wybiorą Norwegowie i Islandczycy. Nie później niż 19 września odbyć mają się także wybory w Rosji, choć ich najbardziej prawdopodobny wynik znany jest już dziś.

Wśród bardziej egzotycznych, lecz również ważnych kierunków, na których toczyć się będzie walka wyborcza wymienić można Japonię (październik), Meksyk (lipiec), Izrael (marzec), Iran (czerwiec) czy Hongkong (wrzesień). Z kolei w Chinach, gdzie wyborami mało kto zaprząta sobie głowę, w lipcu tematem numer jeden będzie setna rocznica utworzenia Komunistycznej Partii Chin.

Wśród innych wydarzeń politycznych, można wymienić przejęcie prezydencji w UE przez Portugalię (1 stycznia) oraz Słowenię (1 lipca).

Gospodarka

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Ostatni spis przeprowadzono w 2011 r. W 2021 r. spis po raz pierwszy realizowany będzie głównie przy użyciu formularza internetowego.

Cyklicznie publikowane dane makroekonomiczne nie przestaną być jednym z wiodących tematów, nie tylko ze względu na pandemiczny kryzys. Największym zainteresowaniem cieszyć będą się pierwsze (tzw. szybkie) szacunki PKB. Jak wynika z kalendarza udostępnionego przez GUS, opublikowane zostaną one: 12 lutego (za IV kw. 2020), 14 maja (za I kw. 2021), 13 sierpnia (za II kw. 2021) oraz 12 listopada (za III kw. 2021). Tradycyjnie, dwa tygodnie po każdym z tych odczytów otrzymamy zrewidowany raport, zawierający szerszy wachlarz danych (m.in. o kompozycji PKB).

W centrum uwagi pozostanie także inflacja – wstępne dane na ten temat GUS podawał będzie pod koniec miesiąca, pełne zaś w połowie miesiąca następnego. Trzeba pamiętać, że do momentu publikacji nowego składu koszyka inflacyjnego raporty o inflacji będą jedynie szczątkowe. Pełny obraz inflacji na początku roku oraz nowy skład koszyka inflacyjnego zazwyczaj poznawaliśmy w marcu – w 2021 publikacja ta będzie wyjątkowo ciekawa, ponieważ opierać będzie się na strukturze wydatków ze szczególnego, pandemicznego 2020 r.

Pozostając przy polskich danych makroekonomicznych, warto przypomnieć, że od I kwartału 2021 wprowadzone zostaną zmiany w Badaniu Ekonomicznej Aktywności Ludności. Jeżeli powstanie taka konieczność, GUS dokona także rewizji danych o rynku pracy od 2009 r.

Sporo uwagi przyciągną także posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, szczególnie jeżeli nadal będzie ona tak aktywna jak w 2020 (a są przesłanki, by sądzić, że tak będzie). RPP dokonała zmian w swoim harmonogramie – obradować będzie tylko raz w miesiącu na jednodniowych posiedzeniach. Zaplanowane zostały one na: 13 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 9 czerwca, 8 lipca, 24 sierpnia, 8 września, 6 października, 3 listopada, 8 grudnia. Niestety, nie wiemy czy w 2021 odbędą się jakiekolwiek konferencje prasowe po posiedzeniach RPP – ostatnie tego typu wydarzenie zorganizowano w marcu 2020 r.

Giełda

Sezon wyników za ostatni kwartał 2020 r. na GPW dla spółek ze standardowym okresem rozliczeniowym rozpocznie się w lutym, np. Orlen podzieli się informacjami z inwestorami 4 dnia tego miesiąca. Warto dodać, że wcześniej mogą pojawić się wyniki szacunkowe z poszczególnych spółek, które nie są wcześniej zapowiadane. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami raporty podsumowujące cały rok ukazać muszą się do końca kwietnia. Miesiąc później minie termin publikacji raportów za pierwszy kwartał 2021 r. Dokumenty za drugi i trzeci kwartał spółki pokażą do odpowiednio przed końcem września i listopada.

Tradycyjnie rewizje indeksów GPW odbędą się po trzecim piątku marca, czerwca, września i grudnia. Istotne dla części polskich spółek rewizje indeksów MSCI odbędą się na początku marca, września i grudnia oraz 28 maja.

W 2021 r. GPW zaplanowała 10 dni wolnych od handlu – tyle samo co w 2020 r. Jest to wynik układu kalendarza dni wolnych od pracy oraz utrzymaniem w mocy polityki polskiej giełdy, zgodnie z którą nie handlu nie ma w Wielki Piątek, Wigilię czy Sylwestra.

Dni bez sesji na GPW w 2021 r. 1 Nowy Rok 1 stycznia, piątek 2 Trzech Króli 6 stycznia, środa 3 Wielki Piątek 2 kwietnia, piątek 4 Poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia, poniedziałek 5 Święto Konstytucji 3 maja 3 maja, poniedziałek 6 Boże Ciało 3 czerwca, czwartek 7 Wszystkich Świętych 1 listopada, poniedziałek 8 Święto Niepodległości 11 listopada, czwartek 9 Wigilia 24 grudnia, piątek 10 Sylwester 31 grudnia, piątek Źródło: GPW

Sport

Układanie kalendarza imprez sportowych w 2021 r. to misja niemal z góry skazana na niepowodzenie. Fala przekładania terminów, z tymi najważniejszymi dotyczącymi igrzysk olimpijskich i piłkarskich mistrzostw Europy, wcale nie musi nas opuścić wraz z nastaniem nowego roku. Bazując jednak na tym, co wiemy teraz, sportowy obraz 2021 wygląda następująco:

06.01 – zakończenie Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich

16.01-07.02 – Puchar Narodów Afryki w piłce nożnej

01.02-11.02 – Klubowe mistrzostwa świata FIFA w Katarze

07.02 – SuperBowl, finał rozgrywek ligi futbolu amerykańskiego NFL

08.02-21.02 – Australian Open

08.02-21.02 – Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim

22.02-07.03 – Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie

19.03 – Początek sezonu Formuły 1

28.03 – Koniec sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich

25.03 – Mecz Węgry-Polska, początek eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata w Katarze 2022

20.05-12.06 – Finały piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 w Indonezji

22.05 – Początek rozgrywek posezonowych w NBA, początek finałów nie później niż 08.07

23.05-06.06 – French Open

26.05 – Finał Ligi Europy UEFA w Gdańsku

29.05 – Finał Ligi Mistrzów w Stambule

28.06-11.07 – Wimbledon

11.06-11.07 – Finały piłkarskich mistrzostw Europy

11.06-11.07 – Finały piłkarskich mistrzostw Ameryki Południowej, Copa America

23.07-08.08 – Letnie igrzyska olimpijskie w Tokio

30.08-12.09 – US Open

15.11 – Mecz Polska-Węgry, koniec eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata w Katarze 2022

05.12 – Koniec sezonu Formuły 1

Inne

Rok 2021 w Polsce ogłoszono rokiem:

Konstytucji 3 maja (w 230. rocznicę uchwalenia)

kard. Stefana Wyszyńskiego (w 40. rocznicę śmierci oraz 120. rocznicę urodzin)

Stanisława Lema (w 100. rocznicę urodzin)

Cypriana Kamila Norwida (w 200. rocznicę urodzin)

Tadeusza Różewicza (w 100. rocznicę urodzin)

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (w 100. rocznicę urodzin)

Powstań Śląskich (w 100. rocznicę III powstania śląskiego)

Polskiej Tradycji Konstytucyjnej (w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i 100. rocznicę uchwalenia konstytucji marcowej)

Z kolei na świecie Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 2021 rokiem:

- Pokoju i zaufania

- Kreatywnej gospodarki dla zrównoważonego rozwoju

- Owoców i warzyw

- Walki z pracą dzieci