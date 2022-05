Co się stanie z cenami mieszkań [Podcast]

/ Puls Biznesu

Analitycy rynku mieszkaniowego i przedstawiciele branży deweloperskiej mówią o zmianie koniunktury i o tym, jak będą się kształtować ceny.

„Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania." To artykuł 75 konstytucji RP. Nie da się ukryć, że „działania obywateli zmierzające od uzyskania własnego mieszkania" napotykają coraz to nowe przeszkody. W ostatnich latach ceny nieruchomości szybko rosły, a teraz na to wszystko nałożyły się rosnące stopy procentowe i spadająca zdolność kredytowa Polaków.

Dlatego w tym odcinku „PB do słuchania” rozmawiamy z analitykami rynku mieszkaniowego i przedstawicielami branży deweloperskiej o tym, w którym miejscu dziś jesteśmy: jak ostatnie wydarzenia wpłynęły na koniunkturę, jaka będzie dynamika cen nieruchomości, jakie koszty rosną, co można z tym zrobić - i jaki będzie to miało wpływ na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków.

Co miesiąc Puls Biznesu i nasz bratni serwis Bankier.pl publikują indeks Urban.one, przygotowywany przez firmę Cenatorium i mówiący o koniunkturze na rynku lokali mieszkalnych w Polsce. Ostatnia publikacja na ten temat mówiła o „panujących od kilku miesiącach pesymistycznych nastrojach do przyszłości rynku nieruchomości". O szczegółach opowiada Małgorzata Wełnowska, starsza analityczka ds. rynku nieruchomości w Cenatorium.

Na ceny mieszkań – i przede wszystkim na dostępność najmu – wyraźnie wpłynęła rosyjska inwazja na Ukrainę i wywołana nią fala uchodźców. O wojennych konsekwencjach dla rynku i o tym, czym ten kryzys różni się od poprzednich mówi Kazimierz Kirejczyk, przewodniczący panelu strategicznego i główny analityk do spraw rynku mieszkaniowego w JLL Polska.

Spojrzeniem na rynek z perspektywy budujących i sprzedających mieszkania dzieli się kolejny gość: Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Związek niedawno prognozował, że w tym roku sprzedaż nowych mieszkań spadnie nawet o 20-30 proc. a jego dyrektor tłumaczy, jakie będą przyczyny tego spadku.

Przedstawiciele branży nieruchomościowej zazwyczaj mówią, że będzie drożej i dobra pora na zakup mieszkania była wczoraj, ale w ostateczności można kupić jeszcze dzisiaj, byle nie jutro. To jak, będzie drożej? I jeśli tak, to dlaczego? O odpowiedź na te pytania pokusił się Tomasz Narkun, analityk i inwestor na rynku nieruchomości.

Na zakończenie audycji patrzymy na wszystko z perspektywy makro. PKO Bank Polski w jednym ze swoich ostatnich raportów o rynku nieruchomości przytaczał statystyki OECD, w których Polska wypada bardzo słabo pod względem strukturalnym - mówiąc krótko, mieszkania mamy stare, ciasne i przeludnione. O tym i o innych cechach polskiego rynku opowiada ostatni gość: Wojciech Matysiak, kierownik zespołu analiz nieruchomości w PKO Banku Polskim.