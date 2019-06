Co się robi, gdy się sprzeda firmę i nie trzeba już pracować?

Co się robi, gdy się sprzedaje firmę i nie trzeba już pracować? Leży na plaży? Gra w golfa? Czyta książki? Nie, proszę Państwa – haruje się.

To miał być podcast o tym, jak wygląda biznesowa emerytura... Miał... Okazało się jednak, że biznesowi emeryci nie istnieją, bo jak tu odpoczywać, gdy jest jeszcze tyle ciekawych rynków do zdobycia. Jak to jest, gdy z dokładnie zaplanowanej emerytury wraca się po kilku tygodniach, a jak po kilku latach, na czym polega spędzanie czasu na polu golfowym i jak jednak można spędzać czas z dala od własnej firmy, ale wciąż pozostając w kontakcie z biznesem opowiadają dzisiejsi goście Pulsu Biznesu do słuchania – Krzysztof Jabłoński, który obecnie rozwija z żoną firmę Wedding Dream, a wcześniej współtworzył m.in. Korona Candles, Jacek Socha - partner PwC i wiceprezes Polskiego Związku Golfa, znany do 2000 r. z Zielonej Budki, a po 2000 z Lodziarni Firmowych Grycan - Zbigniew Grycan i dr Adam Kowalik, kierownik kierunku Zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS.

Michalina Szczepańska