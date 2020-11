Co piąty pracownik uważa, że praca zdalna ma na niego zły wpływ

fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Praca zdalna jest dla wielu sposobem na lepsze zarządzanie swoim czasem i efektywniejszy podział obowiązków. Jednocześnie Polacy, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Gumtree.pl, mówią o zacieraniu się granicy między pracą a życiem prywatnym.

42 proc. zatrudnionych zapytanych przez serwis ogłoszeniowych uważa, że taka forma wypełniania obowiązków służbowych nie sprzyja osiągnięciu równowagi pomiędzy pracą a życiem domowym. Ich zdaniem czynnikiem, który utrudnia jasny podział obowiązków, jest kontakt ze strony szefa poza godzinami praca.

– Niestety, wciąż dwóch na trzech polskich pracodawców traktuje pracę zdalną jako elastyczną formę zatrudnienia, pozwalając sobie na kontakt z pracownikiem i zlecanie mu zadań poza wyznaczonymi godzinami pracy. Co ciekawe, problem ten dotyczy zarówno pracowników na niższych szczeblach w firmowej hierarchii (asystenci – 72 proc.), jak i osób na stanowiskach kierowniczych (75 proc.). Nadzieję daje fakt, że między majem a październikiem 2020 roku doszło tu do pewnych pozytywnych zmian. Rolą organizacji pracowniczych, ale też decydentów, jest zadbanie o to, aby były one kontynuowane – mówi Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl.

Dla lekko ponad połowy badanych taka forma pracy sprzyja spędzaniu czasu z rodziną. Dla wielu jest to również bardziej komfortowe. Co trzeci respondent jest zdania, że jedną z zalet pracy zdalnej jest unikanie regularnego kontaktu z szefem i współpracownikami. To największy plus dla pracowników szeregowych (43 proc.). Psychologowie, jak czytamy we wnioskach, są zdania, że unikanie kontaktu ze współpracownikami może świadczyć o problemach związanych z nieprawidłowościami w stosunkach wewnątrz organizacji i nie może być rozpatrywane jako zaleta.

– Niezależnie od faktu, czy dana firma pracuje obecnie w trybie zdalnym, czy stacjonarnym, warto, aby pracodawcy zadbali o dobry kontakt z każdym pracownikiem, a także poprawne relacje w zespołach. Jest to niezwykle ważny aspekt koegzystencji w ramach organizacji. Wpływa on przede wszystkim na samopoczucie pracowników, a tym samym ich efektywność, poczucie docenienia i satysfakcji z wykonywanej pracy – dodaje Aleksandra Bończewska, psycholog.

Innym problemem, jaki zgłaszają pracownicy, jest wypalenie zawodowe. W maju, kiedy poraz pierwszy przeprowadzono badanie, 31 proc. pracowników je odczuwała, obecnie odsetek ten wzrósł, ale nieznacznie (32 proc.). O wypaleniu mówią zatrudnieni na wyższych stanowiskach, dla 21 proc. badanych praca zdalna ma negatywny wpływ.

WS