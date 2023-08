"Co osiągnęlibyśmy w Polsce, podnosząc teraz stopy procentowe?" Tyrowicz z RPP wylicza

Ministerstwo Finansów poradziłoby sobie z wyższymi stopami procentowymi niż obecnie, a w gospodarce należałoby obniżyć akcję kredytową i temperaturę na rynku pracy w obszarze presji płacowej - ocenia członkini RPP Joanna Tyrowicz.

"Co osiągnęlibyśmy w Polsce, podnosząc teraz stopy procentowe? Po pierwsze, czego byśmy nie osiągnęli. Nie osiągniemy ani masowego bezrobocia, ani masowych bankructw. Żaden z tych wymiarów aktywności gospodarczej nie jest w naszym mandacie, ale to się nie wydarzy. Podniesienie stóp z 6,75 proc. do pożądanego, moim zdaniem, poziomu nie zmieni także zasadniczo sytuacji ministra finansów. Znów: to w ogóle nie jest nasz mandat, ale skoro jakoś sobie radzi przy 6,75 proc., to dopnie całość przy 9 proc." - napisała Tyrowicz na LinkedIn.

"Po drugie, co osiągniemy. Trzeba zmniejszyć akcję kredytową. RPP ani drgnęła stopami, a kredyty mieszkaniowe wzrosły z ok. 2 mld zł miesięcznie na przełomie 2022/2023 do niemal 5 mld zł miesięcznie obecnie. Co się zmieniło? Najpierw KNF pozwolił wymagać od klientów niższych dochodów dla danego poziomu kredytu (o ile kredyt jest na stopę stałą). Potem pojawiły się zapowiedzi preferencyjnych kredytów mieszkaniowych. Podobnie z kredytem konsumenckim. Są one także coraz tańsze (bo obniża się WIBOR, wobec szczytu w listopadzie 2022 r, WIBOR 6m jest obecnie niższy o 0,9 pkt. procentowego!)" - dodała.

Według członkini RPP należałoby także ograniczyć temperaturę na rynku pracy.

"Popyt na pracę przestał rosnąć, przynajmniej w sektorze przedsiębiorstw. Płace za to rosną w ujęciu realnym już od ponad kwartału. Obecna dynamika płac nie jest spójna ze średniookresowym celem inflacyjnym, a z pięciu kolejnych projekcji, w każdej kolejnej dynamika płac jest wyższa w 2024 i 2025" - napisała Tyrowicz.

Jej zdaniem, trzeba także przekonać gospodarstwa domowe, żeby nie zmniejszały teraz poduszki ostrożnościowej, którą nabudowały w 2021 i 2022, co skończyłoby się dalszym napędzaniem inflacji bazowej.

"Tymczasem stopy oferowane na depozytach idą w dół bardziej dynamicznie nawet niż stopy kredytów" - dodaje.

Tyrowicz uważa ponadto, że trzeba przekonać przedsiębiorstwa, że niektóre inwestycje odtworzeniowe można zrealizować później, gdy ceny przestaną rosnąć aż tak szybko.

Członkini RPP podkreśliła, że problemem na dziś nie jest to, czy inflacja będzie na koniec roku jednocyfrowa, bo to w ogóle nie jest dla niej punktem odniesienia - jest nim jedynie 2,5-proc. cel inflacyjny.

"Problemem na dziś jest to, czy inflacja – tak w Polsce jak i wszędzie na świecie – w ogóle zbiegnie do celu. Ona się obniża i będzie obniżać. Ale nic na rynku pracy i w procesach cenotwórczych nie sugeruje, że cel jest na dziś w zasięgu. Tą przesłanką kierują się w USA i w strefie euro. I nic nie usprawiedliwia lekceważenie takiego ryzyka" - konkluduje ekonomistka. (PAP Biznes)

