Co mają wspólnego SVB i Lehman Brothers? Menadżerów

To dopiero menadżerowie wysokiego ryzyka. Joseph Gentile zrezygnował ze stanowiska dyrektora finansowego w Lehman Brothers na rok przed upadkiem banku. Dołączył do SVB jako dyrektor ds. administracyjnych. Z kolei dyrektor ds. ryzyka w SVB Kim Olson wcześniej pracowała w Deutsche Banku, kiedy ten mijał się z prawdą na temat papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

Co łączy upadek Silicon Valley Bank z recesją z 2008 roku? Otóż dwóch jego dyrektorów pracowało wcześniej w instytucjach, które walnie się do niej przyczyniły. Jak widać, ich CV nie odstraszyły nowych mocodawców.

Joseph Gentile dołączył do SVB w 2007 roku tuż po odejściu ze stanowiska dyrektora finansowego w Lehman Brothers. Zmienił pracę na rok przed upadkiem czwartego co do wielkości banku inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych.

Przypomnijmy, że Lehman Brother zatrudniał 25 tys. osób na całym świecie i zarządzał aktywami o wartości 649 mld dolarów (po krachu jego klienci zostali z niczym). Swoją działalność oparł na papierach wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Przejął także BNC Mortgage i Aurora Loan Services, które specjalizowały się w pożyczkach udzielanych osobom, które nie miały wysokiej zdolności kredytowej.

Symptomy naciągających kłopotów było widać w pierwszym kwartale 2007 roku, kiedy to niespłacalność kredytów zaczęła rosnąć, osiągając poziom nienotowany od siedmiu lat. Wówczas akcje banku zaczęły spadać, ale nadal odnotowywał on rekordowe przychody i zyski za pierwszy kwartał. Pierwsze tąpnięcie nastąpiło w sierpniu 2007 roku, kiedy firma musiała wprowadzić grupowe zwolnienia 1200 pracowników i zamknąć niektóre biura. To jednak nie powstrzymało banku, który nadal oferował papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, gromadząc portfel o wartości 85 mld dolarów, czyli czterokrotność kapitału własnego. W następnym roku bank upadł.

Co więcej, w 2002 roku Gentile pracował w firmie księgowej Arthur Andersen, która zbankrutowała.

Nie tylko Gentile

Niedawno mianowana dyrektor ds. ryzyka w SVB Kim Olson wcześniej była zatrudniona w Deutsche Bank (od 2007 do 2010 roku) na stanowisku starszego kierownika ds. ryzyka. To właśnie w tym samym czasie bank został oskarżony o nieprawidłowe informowanie inwestorów, co m.in. doprowadziło do kryzysu mieszkaniowego. Wyciekły bowiem rozmowy, które miały sugerować, że bank pożyczy każdemu, kto "ma puls", przypomina "Daily Mail". Wówczas instytucję porównywano go do Lehman Brothers.

W maju 2007 roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych alarmował, że Deutsche Bank wiedział o instniejącej tendencji do sprzedaży zawyżonych cen nieruchomości. "Niemniej jednak Deutsche Bank nabywał i refinansował takie kredyty, ponieważ otrzymywał za nie korzystne ceny. Ostatecznie wzbogacił się, płacąc niższe ceny za ryzykowne pożyczki i przedstawiał inwestorom wskaźniki wyceny oparte na ocenach, o których bank wiedział, że są zawyżone" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Na instytucję finasnową nałożono karę w wysokości 7,2 mld dolarów za składanie fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących pożyczek stanowiązych zabezepiczenie papierów hipotecznych o wartości 1 mld dolarów.

Mimo to, kiedy Olsen dołączyła do zespołu SVB, jego dyrektor generalny Greg Backer zachwalał jej doświadczenie w okólniku: "doswiadczenie w usługach finasnowych [...] pozwala jej doskonale, aktywnie zarządzać ryzykiem finasnowym i niefinansowym SVB oraz budować i skalować możliwości zarządzania ryzykiem firm w kolejnej fazie wzrostu".

SVB, czyli droga do upadku

W 2021 roku SVB zaczęło dokonywać ryzykownych inwestycji. Ponad połowę jego klientów stanowiły firmy z branży technologczinej czy ekologiczno-przyrodniczej wspieranej przez kapitał wysokiego ryzyka. Jak donosi Wall Street Jorunal, podczas pandemii COVID-19 depozyty banku potroiły się w ciągu zaledwie dwóch lat do 189 mld dolarów w 2021 roku. Szerzej o tym, co działo się w ostatnich tygodniach z walorami spółki, napisaliśmy w artykule "Silicon Vallet Bank został zamknięty. To największe bankowe bankructwo od 2008 roku".

"Do problemów SVB doprowadziły błędy popełnione przez zarządzających bankiem, którzy nie zabezpieczyli się przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych, a katalizatorem upadku był run na bank" - napisał nasz analityk Macej Kalwasiński w artykule "Największy upadek banku w USA od 2008 r. Władze ratują deponentów". Upadkowi SVB poświęcono też najnowszy odcinek programu "Zdania ekspertów są podzielone".