Co kraj, to inna kultura korporacyjna? Jak się pracuje w zagranicznej firmie [Podcast]

Czy charakter firmy zależy od tego, w jakim kraju ma siedzibę? Czy w niemieckich firmach Ordnung muss sein, a w greckich można się wyluzować? Jak się pracuje w Japonii, Afryce czy krajach arabskch? Opowiadają o tym menedżerowie, którzy z niejednego pieca jedli chleb.

Sebastian Mikosz, obecnie wiceprezes IATA ds. trwałego rozwoju, Marek Zmysłowski, współzałożyciel Sunroof, Katarzyna Józefowicz, szefowa centrum usług Credit Suisse we Wrocławiu i Marcin Lejman, wiceprezes saudyjskiej firmy Raktan, mówią, co ich w zagranicznych firmach zaskoczyło na plus, co na minus, co by się przydało wprowadzić w polskiej kulturze korporacyjnej, a czego w niej na szczęście nie mamy.

A na koniec dr Marek Suchar, prezes instytutu promocji kadr obala teorię, że co kraj, to inna kultura korporacyjna. Twierdzi, że działające międzynarodowo koncerny są zunifikowane, a o kulturze korporacyjnej bardziej decyduje struktura właścicielska niż kraj pochodzenia.

