Co kombinuje Rosja? W okolicach frontu widziano mobilne laboratoria wykrywające zagrożenie radiacyjne

"Jeśli chodzi o sytuację w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, obecnie cały świat musi być świadomy tego, że wspólne bezpieczeństwo w całości zależy od globalnej uwagi wobec działań okupantów w elektrowni" - powiedział Zełenski w opublikowanym wieczorem nagraniu.

Jak stwierdził, Rosja powinna zdawać sobie sprawę, że "świat widzi, do jakich scenariuszy przygotowują się terroryści i że świat jest gotowy do reagowania".

Prezydent podkreślił, że elektrownia atomowa powinna być całkowicie zabezpieczona przed wszelkimi incydentami radiacyjnymi.

Przypomniał, że według ukraińskiego wywiadu na dachu kilku bloków energetycznych Zaporoskiej Elektrowni Atomowej rosyjscy wojskowi rozmieścili przedmioty przypominające ładunki wybuchowe. "Możliwe, (po to) by symulować atak na elektrownię. Możliwe, że mają jakiś inny scenariusz" - wskazał.

"Świat widzi, że jedynym źródłem zagrożenia dla elektrowni jest Rosja, nikt inny" - oznajmił prezydent Ukrainy.

Zełenski stwierdził, że po rosyjskim ataku na kachowską hydroelektrownię zabrakło odpowiedniej reakcji na arenie międzynarodowej. "I to może inspirować Kreml do kolejnego zła. Powstrzymanie go to obowiązek całego świata. Nikt nie może pozostawać z boku, bo promieniowanie nikogo nie omija" - podkreślił. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/6845)

Z kolei szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że Rosja przygotowuje nowy plan działań na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - pisze Dzerkało Tyżnia. "Rosja otrzymała jasne sygnały nie tylko od Ukrainy, ale też od innych krajów w sprawie tego, że jej plan wybuchu w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej są niedopuszczalne. Więc teraz jego realizacja będzie dla nich dużo trudniejsza" - zaznaczył szef ukraińskiej dyplomacji.

Według niego strona rosyjska "wymyśla jakiś nowy plan". Kułeba wyraził przekonanie, że ukraiński wywiad zdobędzie także nowy plan działań Rosjan i wyciągnie go na światło dzienne. (PAP)

ndz/ zm/