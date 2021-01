Co grudniowe wyniki spółek mówią o gospodarce

fot. Robert Gardziński / FORUM

Konsumenci mocno ograniczają wydatki na niektóre dobra i usługi, ale zamiast zwiększać oszczędności przekierowują wydatki na inne produkty. Taki wniosek można wysnuć z analizy przychodów firm handlowych, które raportują część wyników w cyklu miesięcznym. Dane za grudzień wskazują, że doszło do ożywienia popytu względem listopada. W branży części motoryzacyjnych nastąpił wręcz mały boom sprzedażowy.

Mamy dane z pięciu giełdowych spółek handlowych: InterCars, AutoPartner (części motoryzacyjne), Oponeo.pl (opony), VRG (odzież i biżuterią – właściciel m.in. Vistuli) oraz TIM (elektrotechnika). Ich łącznie roczne przychody przekraczają 10 mld zł, więc jest to ciekawy fragment gospodarki. Wprawdzie trudno uznać te dane za reprezentatywne, ale pewne wnioski na ich podstawie można wyciągać. Na przykład jest bardzo prawdopodobne, że dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu będzie dodatnia w ujęciu rok do roku, po spadku w listopadzie o 5,3 proc. Tym samym cały IV kw. powinien przynieść wyniki gospodarcze dużo lepsze od oczekiwań.

W grupie analizowanych spółek najmocniej spadły w grudniu przychody VRG – o ponad 17 proc. rok do roku. To dowodzi, że ruch w galeriach handlowych był bardzo słaby, mimo że były otwarte. Wynika to z ostrożności konsumentów w obliczu epidemii, ale też z niskiego popytu na ubrania w warunkach bardzo obniżonych kontaktów społecznych (na przykład autor dawno nie kupił koszuli, bo nie za bardzo są okazje do ich zakładania). Warto jednak zauważyć, że dynamika przychodów VRG była w grudniu dużo lepsza niż w październiku i listopadzie, kiedy wyniosła odpowiednio -30,6 proc. oraz -52 proc. r/r.

Po drugiej strony skali znajdują się przychody spółki TIM, które wzrosły w grudniu o 25 proc. r/r. To wynik lepszy niż średnia dla października i listopada. Wyniki są jak druga strona medalu wyników VRG – ludzie wydają więcej na sprzęt elektrotechniczny, bo zmniejszają wydatki na odzież i część usług. Widać wyraźną i silną substytucję popytu konsumpcyjnego.

Pozostałe spółki na liście są związane z sektorem motoryzacyjnym i w tym obszarze widać prawdziwy boom. Przychody InterCarsu, Auto Partnera i Oponeo.pl rosły w grudniu w tempie 20-30 proc. r/r. Jedną z przyczyn tak silnego wzrostu mogły być nieznacznie gorsze warunki pogodowe w grudniu 2020 r. niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej (grudzień 2019 był trzecim pod względem ciepła grudniem od 1951 r.), co mogło podnieść popyt na opony i niektóre części. Inną przyczyną mogło być zwiększone wykorzystanie samochodów do podróży świątecznych w warunkach awersji do komunikacji publicznej. Wreszcie istotną przyczyną wysokich wzrostów jest substytucja wydatków – jeżeli konsumenci nie kupują odzieży i części usług, to kupują inne produkty.

/ Puls Biznesu

Przekierowywanie przez konsumentów wydatków z jednych produktów na inne jest bardzo bolesne dla niektórych firm, ale stabilizuje gospodarkę jako całość. Sprawia, że kolejne fale restrykcji mają coraz mniejszy wpływ na aktywność. Oczywiście ta stabilizacja może się odbywać tylko dzięki wysokiemu wsparciu państwa dla zagrożonych firm, które zapobiega zwalnianiu pracowników. Jeszcze parę miesięcy w takich trudnych warunkach musimy się pomęczyć.