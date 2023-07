Szwed: Co drugi wniosek o kredyt hipoteczny w PKO BP dot. kredytu w ramach rządowego programu

Zainteresowanie rządowym programem mieszkaniowym utrzymuje się na wysokim poziomie, obecnie co drugi wniosek o kredyt hipoteczny w PKO BP dotyczy tego programu - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Dariusz Szwed. PKO BP ocenia, że udział kredytów z dopłatami w II półroczu nie przekroczy 20 proc. całkowitej sprzedaży kredytów mieszkaniowych udzielonych w tym okresie.

"Ze względu na konstrukcję programu i jego warunki spodziewaliśmy się, że zainteresowanie klientów będzie duże i tak też się dzieje. Nowy kredyt stał się istotnym elementem oferty PKO Banku Polskiego i doskonale wpisuje się w strategię banku ukierunkowaną na młodych klientów. W pierwszym tygodniu od momentu wprowadzenia produktu do oferty, czyli od 3 lipca, co drugi wniosek o kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim był wnioskiem o Bezpieczny kredyt 2 proc. To pokazuje, jak bardzo to rozwiązanie było potrzebne" - powiedział we wtorek PAP Biznes wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Dariusz Szwed.

Podał, że ułatwieniem dla klientów zainteresowwanych tym programem, umożliwiającym oszacowanie kosztów zaciągnięcia zobowiązania, jest udostępniony przez bank kalkulator wysokości raty i kalkulator zdolności kredytowej w ramach programu.

Bank informował, że wysokie zainteresowanie tym programem skłoniło go do otworzenia oddziałów w sobotę 8 lipca.

"Liczba klientów, którzy odwiedzili nasze oddziały w sobotę 8 lipca, była podobna do tej, jaka odwiedza oddziały w dni robocze. Od 3 do 8 lipca nasi doradcy, agenci oraz pośrednicy wystawili ponad 21 tys. ofert kredytowych" - powiedział PAP Biznes wiceprezes PKO BP Maciej Brzozowski.

Przypominiał, że pierwsza umowa kredytowa w PKO BP w ramach tego programu została podpisana w piątek 7 lipca.

Brzozowski ocenił, że program ten będzie pozytywnym impulsem mającym wpływ na akcję kredytową banku.

"Zainteresowanie rządowym programem Bezpieczny kredyt 2 proc. oceniamy jako pozytywny impuls zwiększający liczbę nabywanych mieszkań, w tym również tych finansowanych z udziałem kredytu bankowego. Przewidujemy, że atrakcyjne warunki cenowe oraz doświadczenie banku w realizacji programów wspierających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych spowodują, że ponad połowa udzielonych kredytów w ramach Programu będzie zawarta w PKO Banku Polskim" - powiedział Brzozowski.

"Szacujemy, że udział kredytów z dopłatami w II półroczu nie przekroczy 20 proc. całkowitej sprzedaży kredytów mieszkaniowych udzielonych w tym okresie" - dodał.

W I kwartale łączna sprzedaż kredytów mieszkaniowych w PKO BP wyniosła 2,5 mld zł. Wpływ programu będzie widoczny w wynikach sprzedażowych III kwartału.

Od 3 lipca klienci zainteresowani skorzystaniem z rządowego programu Bezpieczny kredyt 2 proc. mogą składać wnioski o kredyt hipoteczny w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego.

Przez 10 lat raty kredytu będą pomniejszone o dopłaty z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które nie miały dotąd mieszkania lub domu oraz nie ukończyły 45 r.ż. – w przypadku pary warunek wieku musi spełniać jeden z kredytobiorców.

Dopłatami są objęte kredyty na maksymalnie 500 tys. zł dla singla lub 600 tys. zł dla małżeństwa oraz pary lub singla z dzieckiem. Kredyt można przeznaczyć m.in. na zakup mieszkania lub domu, budowę i wykończenie domu, a nawet zakup działki wraz z budową na niej domu.

Obecnie siedem banków podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o współpracy w zakresie tego programu.

