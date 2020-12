Co drugi Włoch gotowy zawiadomić policję o zakazanych zabawach w sylwestra

Grupa nastolatków we Włoszech ukarana, bo sprzątała dom przed zabawą sylwestrową

Ośmioro nastolatków w Teramo we włoskiej Abruzji zostało ukaranych przez policję za to, że sprzątali mieszkanie przygotowując je na zabronione z powodu pandemii przyjęcie sylwestrowe. To jeden z przypadków łamania przepisów, o których informują media.