Co drugi Polak uważa, że zarabia mniej przez działania rządu

Co drugi Polak ocenia negatywnie działania rządu na rynku pracy – wynika z badania InterviewMe. Tyle samo osób uważa, że na skutek decyzji polityków zarabia mniej.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez serwis InterviewMe, 55 proc. Polaków ocenia źle lub bardzo źle działania rządu obejmujące rodzimy rynek pracy, z czego za tą drugą odpowiedzą był co czwarty ankietowany. Autorzy raportu zapytali badanych również o ich poglądy polityczne. Jak wynika z ich ustaleń, bliżej pozytywnej oceny postawy rządu są osoby o poglądach prawicowych i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.

Odpowiedź dobrze lub bardzo dobrze, w kontekście decyzji rządu wpływających na rynek pracy, zaznaczyła co druga osoba o poglądach prawicowych. W przypadku osób o poglądach lewicowych 71 proc. ocenia te działa źle lub bardzo źle. Jeżeli chodzi o sympatyków danej partii, to wśród wyborców PiS znalazło się 74 proc. osób oceniających pozytywnie pracę rządu, a wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej 72 proc. osób oceniających ją negatywnie.

Ankietowani zostali również zapytani o to, jak działania rządu wpłynęły na ich wynagrodzenia. Zdaniem 45 proc. respondentów na skutek decyzji polityków zarabiają oni mniej. Dla 37 proc. ich pensje pozostały w tym kontekście bez zmian, a więcej zarabia 18 proc. badanych. Jeżeli zaś chodzi o Polski ład, to dla 76 proc. badanych był on niekorzystny finansowo, z czego tę odpowiedź zaznaczyło 43 proc. wyborców PiS.

Na pytania kto najbardziej traci, a kto zyskuje na decyzjach rządu, zdaniem 35 proc. ankietowanych osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę są dyskryminowane. Na drugim miejscu badani wskazali samozatrudnionych (28 proc.). W przypadku grup faworyzowanych najwięcej głosów uzyskała odpowiedź, że nikt nie zyskuje (37 proc.). Na drugim miejscu respondenci wskazali bezrobotnych (25 proc.).

Autorzy badania wskazuję, że te zostało wykonane na grupie 1121 osób i zawierało łącznie 13 pytań. Odpowiedzi respondentów różniły się w zależności od poglądów politycznych.

