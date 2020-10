Co drugi Polak obawia się pogorszenia na rynku pracy

fot. gpointstudio / Shutterstock

Mimo że 3/4 badanych boi się wpływu pandemii na pracę mniej niż na początku, nastroje Polaków nadal nie są optymistyczne. Najczęściej zgłaszają, że obawiają się o przyszłość, odczuwają stres i brak stabilizacji.

Pracuj.pl opracował raport "Pół roku nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rynku pracy", aby sprawdzić, jak zmieniły się opinie przez sześć miesięcy rewolucji. Obecnie Polacy obawiają się utraty rzadziej niż w kwietniu, na początku epidemii taką obawę zgłaszało 44 proc. respondentów, a obecnie - 32 proc. Obniżki wynagrodzenia lub zmiany zasad zatrudnienia w kwietniu spodziewało się 6 na 10 zatrudnionych, we wrześniu było to 45 proc.

Co ciekawe, mimo obaw na portalu Pracuj.pl pracodawcy zamieścili w lipcu i sierpniu więcej ofert niż w analogicznym okresie rok temu. – W marcu 2020 roku wszyscy weszliśmy na zupełnie nową ścieżkę życia zawodowego. Niewątpliwie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wykazali się w ostatnich miesiącach odwagą, mobilizacją i sprawnością w obliczu nowej normalności. Częściowa normalizacja sytuacji na rynku pracy po odmrożeniu gospodarki, stopniowy wzrost liczby ofert zatrudnienia czy sprawna adaptacja wielu firm do pracy zdalnej to w dużym stopniu ich zasługa. Optymizm należy jednak dawkować z umiarem. Jesień może okazać się kolejnym trudnym testem dla rynku pracy, na który musimy być gotowi, wspierając rekrutację i pracę zdalną – komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.

55 proc. badanych jest zdania, że druga fala koronawirusa jesienią może pogłębić kryzys na rynku pracy, co utrudni stabilne zatrudnienie i znalezienie nowej posady. Z kolei 33 proc. uważa, że rynek pracy ma już za sobą największy kryzys związany z Covid-19. Maleją jednak obawy o wpływie koronawirusa na obecne zatrudnienie - tak wskazało 37 proc. respondentów, a 38 proc. uważa, że ani zmalały, ani się zwiększyły.

Pandemia dla 57 proc. badanych spowodowała jakiekolwiek trudności w ich życiu zawodowym, jako najczęstsze trudności wymieniane są: obawy o przyszłość w perspektywie 5-10 lat, uczucie mniejszej stabilizacji pracy, mniej satysfakcji, większy stres, brak bezpośrednich kontaktów i oczekiwanie lepszych wyników bez wyższego wynagrodzenia.

– Pandemia odcisnęła swój ślad na życiu zawodowym większości z badanych przez nas użytkowników. Warto zwrócić uwagę na to, że najczęstszą komplikacją, z jaką badani mieli do czynienia jest obawa o swoją przyszłość zawodową w perspektywie 5-10 lat. To znak ostrzegawczy, na który powinni zwrócić szczególną uwagę pracodawcy i regulatorzy rynku pracy – podsumowuje Małgorzata Skonieczna, Ekspert ds. Badań Kandydatów w Grupie Pracuj.

Weronika Szkwarek