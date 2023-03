Rynek pracownika w IT powoli przemija? Presja płacowa na pewno nie

Blisko 40 proc. polskich firm IT planuje w tym roku skoncentrować na pozyskiwaniu nowych klientów. Natomiast co czwarta chce zmniejszyć rotację w zespole i efektywnie pozyskiwać nowych pracowników – wynika z najnowszego Barometru Nastrojów przeprowadzonego przez polską Organizację Pracodawców Usług IT – SoDA.

fot. Africa Studio / / Shutterstock

Według badania przeprowadzonego przez SoDA i firmę badawczą Valueship 67 proc. prezesów i właścicieli firm IT pozytywnie ocenia ostatni ubiegły rok. Natomiast ponad połowa firm (53 proc.) z optymizmem zapatruje się na rozwój swojego biznesu w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Z kolei negatywne nastroje wykazuje 32 proc. respondentów. W porównaniu do poprzedniej edycji Barometru, przeprowadzonej w lipcu 2022 r., można zauważyć spadek negatywnych nastrojów o 7 pkt procentowych i wzrost tych pozytywnych o 8 pkt.

Jak twierdzi Konrad Weiske, wiceprezes SoDA, założyciel i prezes Spyrosoft, rok 2022 od początku stawiał przed firmami IT trudne wyzwania – zaczynając od ataku Rosji na Ukrainę, przez zawirowania z "Polskim ładem", po kryzys gospodarczy i szalejącą inflację.

– To wszystko wzbudziło w nas dużą niepewność i zmusiło do tego, by z ostrożnością patrzeć w przyszłość – mówi Weiske. – Zauważalna pod koniec roku poprawa nastrojów może wynikać z tego, że firmy zweryfikowały swoją pozycję i podjęły kroki, by zabezpieczyć się przed kryzysem.

Najważniejsze to pozyskiwać klientów

W przeprowadzonym badaniu 38 proc. przedstawicieli przebadanych firm wskazało, że głównym celem w 2023 roku jest dla nich zbieranie leadów i pozyskiwanie nowych klientów. W dodatku aż 60 proc. podmiotów wykazuje negatywne nastroje w tym aspekcie, a pozytywne jedynie 16 proc. Z kolei co czwarty badany ma do tego stosunek neutralny, co może oznaczać oczekiwanie na rozwój sytuacji w nadchodzących miesiącach.

Według Pawła Pustelnika, wiceprezesa SoDA, dyrektora zarządzającego i Członka Zarządu w Future Processing, wyniki Barometru Nastrojów pokazują, że obecnie branża IT ma do czynienia z wieloma wyzwaniami, takimi jak rosnące wynagrodzenia, trudności w rekrutacji pracowników oraz niepewna sytuacja geopolityczna.

– Jednak cieszy mnie fakt, że większość firm IT w Polsce nadal pozytywnie ocenia ostatnie kwartały i z optymizmem patrzy w przyszłość – twierdzi Pustelnik. – Mają one wiele do zaoferowania klientom na całym świecie i są w stanie skutecznie konkurować z innymi podmiotami jakością swojej pracy, etyką czy bliskością kulturową. Ważne jest, abyśmy nadal inwestowali w rozwój naszej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, by utrzymać pozycję na rynku. Musimy także być elastyczni

i gotowi na zmiany, ponieważ trudno przewidzieć, jakie wyzwania będą nas czekać w przyszłości. Wierzę, że z determinacją i zespołowym wysiłkiem jesteśmy w stanie przetrwać trudne czasy i osiągnąć sukces w nadchodzących latach.

Presja związana ze wzrostem wynagrodzeń to kluczowe wyzwanie

Według Barometru Nastrojów aż 76 proc. organizacji jest zdania, że presja związana ze wzrostem wynagrodzeń to jedno z kluczowych wyzwań dla branży IT w nadchodzącym roku, w dodatku z największym prawdopodobieństwem wystąpienia. Blisko 80% respondentów ocenia, że sytuacja ta może mieć negatywny wpływ na przychody firm w najbliższym roku. Tylko 4 proc. patrzy na to optymistycznie.

Z kolei drugim kluczowym wyzwaniem w sektorze IT jest rekrutacja pracowników. Wskazało na to 57 proc. respondentów. Aż 71 proc. uczestników badania stwierdziło, że poważne trudności w rekrutacji mogą mieć wpływ na obroty firmy w 2023 r., a tylko 14% wykazało pozytywne nastroje w tym obszarze. Dla polskiego sektora IT jest to niepokojący sygnał, bowiem oczekiwania płacowe pracowników są wysokie, a luka kompetencyjna według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego i SoDA sięga nawet 150 tysięcy etatów względem średniej krajów Unii Europejskiej.

Problem stanowi wysoka rotacja pracowników

Inną kwestią jest wysoka rotacja pracowników. Chociaż tylko 24 proc. uczestników badania wskazuje ten obszar za krytyczny dla działalności firmy, to nadal blisko połowa ocenia, że może on mieć negatywny wpływ na poziom przychodów. Co czwarta firma wykazuje spokój w tym aspekcie. W efekcie zatrzymywanie talentów i pozyskiwanie nowych pracowników są uznawane przez co czwartą firmę za jeden z głównych celów dla organizacji w nadchodzącym roku.

Jak twierdzi Anna Szczepowska, ekspertka rynku pracy IT w SoDA i CEO Awareson, ostatnie 3 lata na rynku pracy IT to przykład „rynku pracownika”.

– Potężny niedobór specjalistów, który odczuwało ponad 90 proc. firm, sprawił, że często dyktowali oni warunki, w tym finansowe – mówi Szczepowska. – Wzrost wynagrodzeń sięgał nawet 20-30 proc. rok do roku. Kandydaci mogli wybierać często z kilku albo nawet kilkunastu ofert pracy. Obecnie można zauważyć pewne zmiany. W ostatnim kwartale 2022 r. zaczęliśmy zauważać zamrożenie części projektów i odczuwalna była duża niepewność. Natomiast od stycznia tego roku firmy zaczęły podejmować decyzje, zarówno te o starcie projektów, jak i wstrzymaniu nowych inwestycji i zwolnieniach pracowników. Coraz częściej kandydaci sami się do nas zgłaszają, informują, że projekt, w jaki mieli być zaangażowani, nie doszedł do skutku. Ale też nie mamy najmniejszego problemu, żeby znaleźć dla nich ciekawe i atrakcyjne zajęcie. Sytuacja zbliża się do równowagi między pracodawcami i pracownikami, jest więcej przestrzeni na dialog. Pracownicy biorą coraz częściej pod uwagę nie tylko kwestie finansowe – podsumowuje.

Wojna w Ukrainie nie sprzyja sektorowi IT

Barometr Nastrojów pokazuje także, że sytuacja geopolityczna na świecie w dalszym ciągu jest postrzegana jako czynnik wpływający negatywnie na rozwój sektora IT w Polsce – tak twierdzi 57 proc. badanych. Ponad 70 proc. respondentów ma duże obawy związane z długofalowymi konsekwencjami wojny w Ukrainie w kontekście generowania przychodów przez swoją firmę, a tylko 14 proc. wskazuje, że nie będzie to miało wpływu na jej działalność.

Organizacje z optymizmem zapatrują się natomiast na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Ponad 40 proc. firm ma pod tym względem pozytywne odczucia i prawie tyle samo neutralne. Tego typu nastawienie wynika przede wszystkim z odpowiedniego zaplecza kompetencyjnego w postaci ekspertów, ale też rozwiązań w zakresie ochrony przed atakami hakerskimi i wyciekiem danych. Z drugiej strony, pomimo wzrostu liczby cyberincydentów w ostatnich latach, podmioty w Polsce w przeszłości nie były poddawane poważnym wyzwaniom w tym zakresie, co również może powodować ich sceptyczne podejście.

Barometr Nastrojów SoDA 2022 został przygotowany przy współpracy badawczej firmy Valueships na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 86 kierowników wyższego szczebla w polskich software house’ach zrzeszonych w SoDA.