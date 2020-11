Co dokładnie zawiera rozporządzenie dot. naruszania tzw. praworządności

Co oznacza prowizorium budżetowe w Unii Europejskiej?

W przypadku braku porozumienia wśród krajów UE ws. budżetu UE na lata 2021-2027 do końca tego roku, w przyszłym roku najprawdopodobniej zacznie obowiązywać roczne prowizorium budżetowe. To tymczasowy budżet do czasu znalezienia kompromisu ws. unijnej "siedmiolatki". Zdaniem Jacka Saryusz-Wolskiego (PiS) środki dla Polski mogą być wtedy o 23,3 proc. większe niż w proponowanym budżecie.