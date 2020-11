Co denerwuje kobiety [Podcast]

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

28 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej, w którym równe prawa otrzymali wszyscy bez względu na płeć. Jak Polki wykorzystały te 102 lata praw wyborczych? Świadczy o tym w pewien sposób Strajk Kobiet, który wybuchł po decyzji Trybunału Konstytucyjnego uznającej tzw. aborcję z przyczyn embriopatologicznych za niezgodną z konstytucją.

W tym odcinku Pulsu Biznesu do słuchania będzie trochę historii – o wciąż trwającej walce o prawa kobiet opowie Anna Kowalczyk, autorka „Brakującej połowy dziejów”, która zauważa, że obecne przepisy aborcyjne cofają nas do czasów… stalinizmu.

Wszyscy wiemy, że kobiety zarabiają na tych samych stanowiskach mniej niż mężczyźni, ale aż trudno uwierzyć, że im wyższe zarobki, tym większa luka. Z tą luką walczy Stowarzyszenie Kongres Kobiet, które przygotowało projekt odpowiedniej ustawy już w marcu tego roku. Co on przewiduje i na jakim jest etapie, opowiada Anna Karaszewska, jego prezeska, a także szefowa agencji Jobs First, firmy zajmującej się przywracaniem do zatrudnienia osób, które utraciły pracę.

Kobiety nie są same. Strajk Kobiet dostał niespotykane dotychczas wsparcie biznesu. mBank mocno oberwał po deklaracji, że stoi po stronie wyboru kobiet. Kurs spółki spadł, ale na niecałe dwa tygodnie, już wrócił do poprzedniego poziomu. Cukiernia Lukullus dostała więcej sygnałów poparcia niż niezadowolenia. Firma wypuściła napoleonki, a przychody ze sprzedaży (nie dochody) do końca roku przekazuje Strajkowi Kobiet. Albert Judycki, jej współwłaściciel i wnuk założyciela, mówi, dlaczego uznał, że trzeba stanąć po stronie kobiet.

Skoro to temat aborcji wywołał ogólnopolskie poruszenie, sprawdzam, jak wygląda rynek antykoncepcji i edukacji seksualnej. Na te tematy wypowie się Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, który przy okazji rozwiewa wątpliwości dotyczące klauzuli sumienia aptekarzy i uspokaja – nadal będą sprzedawać prezerwatywy.

Fenomen Strajku Kobiet to oczywiście także hasła na kartonach. Dowcipne, grzeczne i niegrzeczne, ale przede wszystkim oryginalne. Czy wieszczą zmierzch dotychczasowej reklamy? Na to pytanie odpowiada dr hab. Jacek Wasilewski z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszam do słuchania!

Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania znajdziecie na www.pb.pl/dosluchania i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts.