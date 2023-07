Prezes Glapiński: RPP podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej w lipcu już po raz dziesiąty zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co nie było zaskoczeniem dla nikogo. - Jeśli inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowej i prognozy będą wskazywać na dalsze, szybkie spadki CPI, to będzie czas na obniżki stóp procentowych - poinformował na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. Prezes NBP spodziewa się, że będzie to jeszcze w tym roku. Jak wynika z wypowiedzi Glapińskiego, RPP zbierze się po wakacjach i oceni tę kwestię.

Lipcowa decyzja była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. – czyli na najwyższym poziomie od ponad 20 lat. Pozostałe stopy procentowe banku centralnego również nie zostały zmienione.

"Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję, że kończymy cykl podwyżek. Oficjalnie byliśmy w cyklu podwyżek, cały czas byliśmy gotowi, żeby zrobić podwyżkę, teraz odkładamy na bok tę broń. Nikt nie przewiduje, żeby w najbliższym czasie coś takiego się wydarzyło. To nieformalne narzędzie, ale istotne dla rynku, że nie przewidujemy podwyżek" - powiedział Glapiński

"Oczywiście jeśli coś się wydarzy, w trybie nadzwyczajnym, możemy takie działanie podjąć, ale nie jesteśmy już w tym trybie" - dodał.

Zapytany, czy na licowym posiedzeniu Rada dyskutowała o obniżkach stóp procentowych, Glapiński powiedział: "Nie było takiej dyskusji, nie było dyskusji o rozpoczęciu obniżek".

Prezes NBP spodziewa się obniżek stóp proc. w tym roku; RPP zbierze się po wakacjach i oceni

"Następnym krokiem jest ruch w drugą stronę i powtarzaliśmy (..) jeśli inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowej, jeśli będą przewidywania na kolejne kwartały, lata, że inflacja będzie szybko spadać, to wtedy przyjdzie czas na obniżki. Te obniżki będą służyć wsparciu wzrostu gospdoarczego, który teraz jest słaby, wsparciu wzrostu wynagrodzeń, przedsiębiorstw, niższym ratom kredytu mieszkaniowego" - powiedział Glapiński.

"Spodziewam się, że to będzie w tym roku. Zobaczymy po wakacjach, jak się zbierzemy. W sierpniu nie ma posiedzenia decyzyjnego"

Pod koniec 2023 inflacja na poziomie 7-8 proc., w drugiej poł. 2025 powinna zejść do celu"

"Według projekcji, inflacja na koniec roku wyniesie między 7 a 8 proc., czyli już będzie jednocyfrowa, poniżej 10 proc. W kolejnych kwartałach i latach inflacja będzie się obniżać" - powiedział Glapiński.

"W drugiej połowie 2025 r. inflacja powinna zejść do naszego celu inflacyjnego, 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc." - dodał.

"Od drugiej połowy roku polska gospodarka powinna przyspieszyć, nie będzie recesji"

"Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. A jeśli chodzi o gospodarkę, to przewidujemy scenariusz miękkiego lądowania tak zwanego, czyli, że tempo wzrostu PKB spadnie blisko zera, ale nie będziemy mieli recesji i broń Boże wzrostu bezrobocia, chociaż pewne napięcia na rynku pracy mogą się pojawiać" - mówił podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

Jego zdaniem "byłby to najlepszy - i taki przewidujemy - model wyjścia polskiej gospodarki z wysokiej inflacji". Wskazał, że w niektórych krajach będzie głęboka recesja.

Jak mówił, zgodnie z projekcją NBP (bank przedstawi w poniedziałek) od drugiej połowy tego roku "powinna przyspieszać nasza gospodarka wraz z wygaszaniem efektów negatywnych szoków, które nastąpiły dwa lata temu".

"W Polsce ok. 50-60 proc. podwyżek cen w 2022 r. było spowodowane windowaniem marż i zysków"

„Nowa informacja, wniesiona spektakularnie przez szefową Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, która nazwała to greed inflation, inflacją chciwości, jest taka, że w 2022 r. 70 proc. wzrostu cen w strefie euro wynikało z podwyżek marż zysku” – powiedział w piątek podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Podał także, jakie są szacunki w przypadku Polski.

„Dla nas szacunek wynosi 50 do 60 proc. W Polsce 50 do 60 proc. podwyżek cen w 2022 r. było spowodowane windowaniem w górę marż i zysku przez przedsiębiorców i sieci handlowe. W sprzyjających okolicznościach, kiedy popyt wydawał się nieograniczony i ludzie byli gotowi kupować wszystko, przedsiębiorcy i handlowcy to wykorzystali i parli ceny do góry” – powiedział prezes NBP.

Dodał, że w roku 2023 ten okres się skończył i teraz przedsiębiorcy będą mieli trudniejszy czas.

„Teraz będą rosły płace. Marża zysku się mniejsza, rynek już nie akceptuje podwyższania cen. Pieniądze zostały wydrenowane od konsumentów i przelane do rąk przedsiębiorców i handlowców, zamieniły się w zyski, a teraz jest trudniejszy czas. W drugiej połowie tego roku będą rosnąć płace realne i będą rosły koszty” – dodał Adam Glapiński.

Ocenił, że „poduszka nagromadzonych zysków” pozwoli zamortyzować ten wzrost kosztów.

Kiedy obniżki stóp? RPP ma jeszcze kilka szans w tym roku

Przed wybuchem pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej zbierała się na posiedzeniach dwudniowych. Od połowy marca 2020 r. posiedzenia były jednodniowe, na co narzekali niektórzy członkowie RPP. W styczniu sytuacja wróciła do normy. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na poniedziałek 21 sierpnia. Będzie to jednak tylko jednodniowe „niedecyzyjne” posiedzenie Rady. Zatem na kolejną decyzję o poziomie stóp procentowych w NBP poczekamy dwa miesiące, do 6 września.

Terminy posiedzeń RPP w 2023 r. styczeń 3-4 (wtorek-środa) luty 7-8 (wtorek-środa) marzec 7-8 (wtorek-środa) kwiecień 4-5 (wtorek-środa) maj 9-10 (wtorek-środa) czerwiec 5-6 (poniedziałek-wtorek) lipiec 5-6 (środa-czwartek) sierpień 21 (poniedziałek)* wrzesień 5-6 (wtorek-środa) październik 3-4 (wtorek-środa) listopad 7-8 (wtorek-środa) grudzień 5-6 (wtorek-środa) * - posiedzenie niedecyzyjne

pap (autor: Marek Siudaj)/bpl