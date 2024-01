Co dalej z wypłatami z programu "Czyste Powietrze"? Minister zabrała głos

Wznowiono wypłaty dla beneficjentów z programu "Czyste Powietrze", wypłacono też wszystkie zaległe dotacje - poinformowała w środę minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

/ Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Szefowa MKiŚ przekazała na portalu X (dawniej Twitter), że wznowiono wypłaty z programu antysmogowego "Czyste Powietrze". "Wypłaciliśmy wszystkie zaległe dotacje i mocno pracujemy nad rozwiązaniami stabilnego finansowania na najbliższe lata. To rzeczy, które zaniedbali nasi poprzednicy" - dodała.

Na początku stycznia resort klimatu i środowiska przekazał, że w połowie grudnia 2023 r. zatrzymane zostały wypłaty dotacji z programu "Czyste Powietrze", z powodu wyczerpania pieniędzy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i funduszach wojewódzkich. Informowano wówczas, że zaległości sięgały 300 mln zł, a na rozpatrzenie czekało 23 tys. wniosków.

Resort w styczniu informował m.in., że trwają prace nad przeznaczeniem środków z unijnego programu FEnIKS, by wypłacić zaległe dotacje w programie "Czyste Powietrze". W połowie stycznia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało, że w ramach wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu odbudowy (KPO) na refundację "Czystego Powietrza" trafi 200 mln zł.

Rozwiązania dotyczące wypłat w programie znalazły się również w ustawie okołobudżetowej na 2024 r., która czeka na podpis prezydenta. W trakcie prac nad ustawą w Sejmie zgodzono się, by na finansowanie "Czystego Powietrza" przeznaczyć pieniądze uzyskane dzięki przesunięciu wypłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pierwszej raty dla Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w 2024 r.

Program "Czyste Powietrze" – z budżetem 103 mld zł – to największy program antysmogowy w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać środki na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, a także na poprawę efektywności energetycznej budynku np. poprzez jego docieplenie.

NFOŚiGW informował we wtorek, że w programie złożono do tej pory ponad 770 tys. wniosków na blisko 22,3 mld zł dofinansowania. Podpisano też ponad 655 tys. umów na ponad 17,5 mld zł. Do beneficjentów trafiło z kolei 8,8 mld zł. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mmu/