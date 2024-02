Co dalej z rurociągiem z olejem spożywczym między Ukrainą a Gdańskiem? Resort przekazał ustalenia

Bez decyzji co do dalszych prac - tak w skrócie skwitował resort rolnictwa pomysł ewentualnej budowy rurociągu do przesyłu oleju spożywczego z Ukrainy. Pojawiły się wątpliwości prawne. Na przyhamowanie pomysłu wpłynęły także okoliczności towarzyszące przepływowi innych towarów rolno–spożywczych z Ukrainy.

W 2022 roku podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu podpisano - z inicjatywy ukraińskiej - wstępne porozumienie dot. ewentualnej budowy rurociągu łączącego Polskę i Ukrainę, którym miałby być przesyłany olej spożywczy do Gdańska. Memorandum podpisali ówczesny minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz jego ukraiński odpowiednik Mykoła Solski.

Kowalczyk tłumaczył wówczas w rozmowie z PAP, że porozumienie zakładało powołanie zespołu roboczego, który miał opracować warunki techniczne takiej inwestycji, sposoby finansowania i czy taki rurociąg jest ekonomicznie uzasadniony.

Biuro prasowe resortu rolnictwa w odpowiedzi na pytania PAP na temat przyszłości tej inwestycji poinformowało, że w 2023 strony polska i ukraińska pozostawały w kontakcie roboczym w związku z omawianiem szczegółowych kwestii prawnych i technicznych możliwości budowy rurociągu do transportu oleju roślinnego z Ukrainy.

Zwrócono jednak uwagę, że z uwagi na to, iż inwestycja tego rodzaju nie była jeszcze nigdy budowana w Polsce, a najprawdopodobniej również i na świecie, "pojawia się bardzo wiele pytań zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej".

"Wątpliwości natury prawnej oraz technicznej, a także okoliczności towarzyszące przepływowi innych towarów rolno–spożywczych z Ukrainy spowodowały, że nie zostało jeszcze podjęte rozstrzygnięcie co do dalszych prac nad projektem" - przekazało ministerstwo.

