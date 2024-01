Co dalej z odbudową Pałacu Saskiego? Minister Sienkiewicz zabrał głos

Grób Nieznanego Żołnierza, który łączy wszystkich Polaków. To jest Ołtarz Ojczyzny, ostatnia wielka powojenna rana Warszawy. Blizna, którą trzeba zaleczyć – powiedział w poniedziałek minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, odnosząc się do planów związanych z odbudową Pałacu Saskiego.

Nawiązując do decyzji o odwołaniu zarządu spółki Pałac Saski, odpowiedzialnej za odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie, minister kultury zaznaczył, że wynikała ona z troski o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na realizację inwestycji - podano na stronie MKiDN.

Szef resortu kultury przypomniał również, że do odbudowy Pałacu zobowiązuje ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej.

"Ta ustawa wymaga wydatkowania olbrzymich środków. (...) Ten potok pieniędzy musi być jakoś celowo użyty. Jeśli spółka, dysponując tak gigantycznymi środkami, przez ileś miesięcy nie była w stanie rozstrzygnąć prawidłowo przetargu na zabezpieczenie fundamentów po odkrywkach archeologicznych to znaczy, że jest coś nie tak. (…) Jeśli te pieniądze mają się znaleźć w tej spółce, muszę mieć pewność, że pójdą na właściwy cel i takim celem nie jest 180 tysięcy złotych premii na prezesa i koszty utrzymania samej spółki tak, jakby to była jedna z największych firm działających w Warszawie. (…) Moim zadaniem jest uporządkowanie tego i póki ustawa będzie obowiązywała, to należy ją wykonywać" – podkreślił szef resortu kultury.

Minister Sienkiewicz nazwał Grób Nieznanego Żołnierza "Ołtarzem Ojczyzny" i wyraził przekonanie, że powinien on mieć godne otoczenie.

"Nie może być tak, że z jednej strony Ołtarza Ojczyzny znajduje się hotel z kasynem, a z drugiej – biznesowe centrum. To jest uwłaczające, symbolicznie uwłaczające. Dlatego ta przestrzeń musi być zabudowana. Jestem przekonany o konieczności uleczenia tej rany i właściwej obudowy Ołtarza Ojczyzny i wydaje mi się, że to przekonanie nie jest moim indywidualnym, tylko przekonaniem większości Polaków" – dodał Sienkiewicz.

W piątek MKiDN podało na platformie X (dawniej: Twitter), że "w trosce o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych oraz kierując się wolą należytej realizacji inwestycji, a także dodatkowymi przesłankami dotyczącymi działalności spółki, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz postanowił odwołać zarząd spółki Pałac Saski". "Zmianie uległ także skład rady nadzorczej" - czytamy.

Resort kultury wyjaśnił, że podczas piątkowego "Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Pałac Saski sp. z o.o., podjęto uchwały o odwołaniu dotychczasowego trzyosobowego zarządu spółki, tj. prezesa zarządu Jana Edmunda Kowalskiego, wiceprezesa ds. finansowych Roberta Cicirko oraz członka zarządu Roberta Bernisza, i powołaniu nowego jednoosobowego zarządu w postaci prezesa Jana Zajączkowskiego".

Dodał, że podjęto też "uchwałę o odwołaniu ze składu rady nadzorczej spółki trzech członków: Roberta Chmielarczyka, Michała Pelczarskiego oraz Rafała Wiśniewskiego i powołaniu w ich miejsce" Aleksandra Galosa, Joanny Bęzy-Bojanowskiej oraz Katarzyny Olesiak.

"Aktualny skład Rady Nadzorczej spółki Pałac Saski: Małgorzata Podrecka – reprezentująca Prezydenta RP, Aleksander Galos – reprezentant Prezesa Rady Ministrów, Katarzyna Olesiak - reprezentująca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grzegorz Kłoczko – reprezentant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Joanna Beza-Bojanowska – reprezentująca Ministra Finansów, Michał Olszewski – reprezentant prezydenta m.st. Warszawy" - przekazało MKiDN. (PAP)

