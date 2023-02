Co dalej z cenami mieszkań? Na spadki nie ma co liczyć, ale też nie będą rosnąć

Posłowie KO: Program "Mieszkanie Plus" stał się gehenną dla 15 tys. rodzin

Program Mieszkanie Plus to fuszerka, 15 tysięcy wybudowanych w ramach programu mieszkań to 15 tysięcy problemów dla ich mieszkańców, bo czynsze sięgają 3 tys. zł, a mieszkańcy nie mogą się wycofać - mówili na środowej konferencji prasowej posłowie Koalicji Obywatelskiej.