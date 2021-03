Co dalej z OFE? Rząd liczy, że Sejm szybko zajmie się projektem ustawy

fot. Łukasz Błasikiewicz / Kancelaria Premiera RP

Rada Ministrów liczy, że Sejm zajmie się projektem ustawy o OFE w możliwie szybkim terminie - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

“Liczymy na to, że projekt ustawy o OFE zostanie przyjęty (przez Sejm - PAP) w możliwie szybkim czasie, ponieważ te przepisy mają wejść w życie w czerwcu, a do sierpnia poszczególne osoby mają możliwość zdecydowania czy chcą pozostać w ZUS, czy przekształcić OFE w Indywidualne Konta Emerytalne, czyli uzyskać pełną własność tych środków, łącznie z prawem do dziedziczenia - powiedział Müller.

“Jestem przekonany, że w możliwie szybkim terminie ta ustawa będzie procedowana” - dodał rzecznik rządu.

Przed tygodniem Rada Ministrów przyjęła projekt ws. przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta (IKE). Zgodnie z nim od 1 czerwca do 2 sierpnia będzie czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS.

Każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości: przeniesienie środków na indywidualne konto emerytalne (opcja domyślna) oraz złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS.

Jak podano po ubiegłotygodniowym posiedzeniu rządu, proponowane rozwiązanie "daje realne prawo wyboru emerytury opartej na dwóch filarach i gwarantuje prywatny charakter oszczędności na IKE, które będą podlegały dziedziczeniu".

Według strony rządowej dzięki zmianom wzrosną oszczędności emerytalne Polaków - poprzez upowszechnienie IKE oraz odbudowane zostanie zaufanie do systemu emerytalnego. "Chodzi o jasne oddzielenie systemu dobrowolnego i prywatnego oraz powszechnego i obowiązkowego" - podkreślono.

Poinformowano, że w OFE ma ok. 15,4 mln członków, a średnie saldo na rachunku to 9 tys. 689 zł.

Zgodnie z przyjętym projektem, wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna od podatku.

"Ze względu na to, że emerytury z ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 17 proc. lub 32 proc. – aby zachować równowagę – ze środków OFE zostanie pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15 proc. wartości aktywów OFE" - poinformowano.

autor: Łukasz Pawłowski