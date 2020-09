Co czwarty maluch objęty jest opieką w żłobku

fot. Victoria Borodinova / Pexels

Opieką w żłobku objęty jest co czwarty maluch. Najwięcej miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech działa w woj. mazowieckim i dolnośląskim, a najmniej w świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim – wynika z danych przekazanych PAP przez resort rodziny. W 2021 r. na program "Maluch plus" przeznaczono 450 mln zł.

Obecnie w Polsce funkcjonuje blisko 6,6 tys. żłobków i klubów dziecięcych oferujących blisko 190 tys. miejsc opieki. To o prawie 100 tys. miejsc więcej niż jeszcze w 2015 r.

Najwięcej miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech jest w woj. mazowieckim (37 378 miejsc), dolnośląskim (20 051) i śląskim (19 210). Najmniej – w woj. świętokrzyskim (3287) i warmińsko-mazurskim (4369).

"Zależy nam, by ta dostępność była jeszcze większa, by rodzice zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych ośrodkach, nie musieli martwić się o opiekę nad swoimi pociechami. Dzięki programowi +Maluch plus+ miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi systematycznie przybywa. To z kolei sprawia, że coraz więcej rodziców może łączyć wychowanie dzieci z pracą zarobkową" – mówi szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

W ramach tegorocznej edycji programu "Maluch plus" ma powstać 20,5 tys. miejsc opieki, a blisko 90 tys. już istniejących otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania. Zainteresowani mogą już składać wnioski o dofinansowanie w kolejnej edycji programu. W 2021 r., tak jak w tym roku, budżet programu wyniesie 450 mln zł.

"Edycja 2021 programu +Maluch plus+ to m.in. uproszone zasady składania ofert i rozliczania dofinansowania, a także seria spotkań informacyjnych w urzędach wojewódzkich. W ramach tegorocznej edycji przedłużyliśmy natomiast termin wykorzystania środków z programu do 30 listopada 2021 r. dla beneficjentów, którzy ze względu na epidemię mają lub będą mieli trudności z dokończeniem tworzenia miejsc opieki w 2020 r." – informuje minister Maląg.

W edycji 2020 beneficjenci programu zwolnieni zostali również z obowiązku dochowania minimalnego obsadzenia miejsc w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 6 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii dla podmiotów, które w latach 2017-2020 utworzyły w ramach programu nowe miejsca opieki. W przypadku, gdy rodzice nie będą korzystać z miejsc opieki, podmioty, które pozostaną w gotowości, zachowają przyznaną dotację.

Oferty o dofinansowanie w nowej edycji można składać pisemnie do urzędów wojewódzkich lub w formie elektronicznej przez platformę ePUAP.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska

ozk/ joz/