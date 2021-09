fot. Michał Kość / / FORUM

Co czwarty Polak uważa, że paszporty covidowe naruszają jego swobody obywatelskie – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej". Za koniecznością okazywania certyfikatu szczepień przy wejściu do kina czy teatru opowiada się 46,6 proc. respondentów.

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 24,8 proc. respondentów uważa, że wprowadzanie przywilejów dla osób zaszczepionych i ograniczeń dla tych, którzy się nie zaszczepili jest naruszeniem swobód obywatelskich. Z kolei za koniecznością okazywania certyfikatu szczepień przy wejściu do kina czy teatru opowiada się 46,6 proc. respondentów.

"Rz" cytuje prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr. Michała Sutkowskiego. Jak zaznacza ekspert, o paszportach covidowych mówi się dużo, ale mało gdzie one w Polsce obowiązują, a to nie zachęca do szczepień.

Zdaniem Sutkowskiego rząd powinien wskazać konkretny poziom zakażeń, po przekroczeniu którego paszporty powinny obowiązywać np. w restauracjach. "Ale do sklepu po zakupy powinien móc wejść każdy" – tłumaczy.

Przeczytaj także YouTube zablokuje wszystkie materiały zawierające treści antyszczepionkowe

"Rz" wskazuje, że sondaż pokazuje także wysoką akceptację dla trzeciej dawki szczepień. "Ponad 37 proc. badanych uważa, że możliwość jej przyjęcia powinien mieć każdy Polak" - czytamy. (PAP)

mchom/ mhr/