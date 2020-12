Co brexit oznacza dla klientów banków? Zmiany od 2021 r.

fot. Adrian Today / Shutterstock

Dobiega końca okres przejściowy, w którym Wielka Brytania traktowana była na równi z innymi państwami członkowskimi UE. Banki przypominają, ze od nowego roku może dojść do zmiany cen przelewów wysyłanych do tego kraju, a karty wydane do podstawowych rachunków płatniczych nie będą tam obsługiwane.

Od 1 stycznia 2021 roku dobiegnie końca okres przejściowy, w którym Wielka Brytania traktowana była na równi z pozostałymi członkami Unii Europejskiej. Obecnie prowadzone są jeszcze rozmowy, co do kształtu przyszłych stosunków na linii UE i Wielka Brytania, ale niezależnie od nich od nowego roku Wielka Brytania stanie się państwem trzecim wobec krajów unijnych i nie będzie już częścią Europejskiego Obrotu Gospodarczego (EOG). Banki przypominają, że będzie to miało wpływ na korzystanie z niektórych usług finansowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią. Chodzi m.in. o przelewy i korzystanie z kart płatniczych.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, po 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania nadal będzie uznawana za część geograficznego obszaru SEPA, a więc klienci banków z Polski będą mogli realizować przelewy w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro. Do czasu pojawienia się ewentualnych innych wytycznych, rozliczenia SEPA realizowane z Wielką Brytanią pozostaną w niezmienionej formule. Oznacza to, że klienci polskich banków nadal będą mogli korzystać z przelewów w opcjach kosztowych SHA, OUR i BEN, ale mogą zmienić się stawki tych operacji.

Zmiany obejmą także obszar kart płatniczych. Może bowiem dojść do zniesienia procedury silnego uwierzytelniania (SCA) w sytuacji, gdy odbiorca płatności będzie znajdował się na terenie Wielkiej Brytanii. Taka transakcja będzie bowiem realizowana poza obszarem EOG. – W wyjątkowych sytuacjach, w których odbiorca płatności nie wspiera wymaganego standardu zabezpieczenia transakcji zgodnego z protokołem 3DS 2.1. lub 3DS 2.2., taka transakcja płatnicza może zostać odrzucona – informują banki.

Na zmiany muszą się także nastawić klienci banków korzystający z tzw. bezpłatnych kont unijnych (podstawowe rachunki płatnicze). Przypomnijmy, jest to produkt wprowadzony dyrektywą PAD, która zakłada, że każdy bank ma oferować darmowe konto wraz z kartą debetową, za pomocą której można płacić w sklepach i dokonywać wypłat z bankomatów na terenie Unii. Z komunikatów opublikowanych przez banki wynika, że po 1 stycznia nie będzie możliwe zlecanie przelewów z tych rachunków do Wielkiej Brytanii oraz korzystanie z kart na terenie tego kraju.

Banki przypominają ponadto, że na skutek brexitu może dojść do wzrostu zmienności cen instrumentów finansowych, czy też zmiany kursów walutowych, co może mieć wpływ na zobowiązania wynikające z umów banków z klientami. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE może też wpłynąć na dostępność instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku w Wielkiej Brytanii czy też w systemach obrotu prowadzonych z Wielkiej Brytanii.