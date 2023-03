Co 4. Polka skłonna jest zmienić zawód. Dlaczego większość boi się zaryzykować?

O ile w 2017 aż 51 proc. Polek wskazało, że zdecydowałyby się na zmianę zawodu, to w tym roku jedynie 36 proc. z nich zdecydowałoby się na taki krok – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych w ramach kampanii „Polko, odważ się na zmiany” prowadzonej przez Promedica24.

fot. New Africa / / Shutterstock

W ostatnich latach pozycja kobiet na rynku pracy znacznie się zmieniła i poprawiła. Coraz częściej zasiadają one na kierowniczych stanowiskach i podejmują ciekawe wyzwania zawodowe. Zmiana pracy, ścieżki kariery czy nawet przekwalifikowanie się staje się coraz bardziej powszechne.

Według badań przeprowadzonych w ramach kampanii „Polko, odważ się na zmiany” prowadzonej przez Promedica24, jeszcze pięć lat temu nieco ponad połowa mieszkanek naszego kraju zdecydowałaby się na zmianę swojej profesji, o tyle obecnie taki krok podjęłoby jedynie 36 proc.

Najczęściej to najmłodsze panie mają odwagę na przebranżownie się. Około 43 proc. kobiet w wieku od 18 do 24 lat, czyli tych, które dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, jest skłonnych do przekwalifikowania się.

Pandemia i kryzys gospodarczy odebrały chęci do zmiany zawodu

O ile wiek nie różnicuje bardzo mocno zmiany zawodu, o tyle miejsce zamieszkania już bardziej. Tę zależność można zauważyć zwłaszcza wśród mieszkanek średnich miast. Blisko połowa Polek z miejscowości liczących 50-99 tys. mieszkańców deklaruje chęć podjęcia nowych wyzwań zawodowych.

– Przyglądając się tegorocznym wynikom, jesteśmy pewni, że do tak niskich statystyk dotyczących chęci przekwalifikowania się przyczyniła się pandemia, jej skutki ekonomiczne, a także kryzys gospodarczy – uważa Agnieszka Niedziela, Dyrektor Marketingu w Promedica24. – Przystępując do badania, wydawało się nam, że właśnie okres izolacji, większe obciążenie kobiet obowiązkami domowymi i coraz częściej spotykane wypalenie zawodowe w znacznym stopniu wpłyną na to, że kobiety będą bardziej skłonne do zmiany i podjęcia wyzwania zawodowego. Jednak jak wskazują wyniki, niestety jest inaczej. To pokazuje, że warto prowadzić edukację, zachęcać i motywować kobiety do tego, aby były one bardziej otwarte na możliwości, które oferuje im rynek pracy w Polsce, niezależnie od wieku i doświadczenia.

Polki nie boją się ryzyka?

Z przeprowadzonego badania wynika, iż Polki zdecydowanie uważają, że w życiu warto ryzykować i być odważnym w podejmowaniu trudnych decyzji - takiej odpowiedzi udzieliło aż 71 proc. ankietowanych.

Jak wykazują odpowiedzi, kobiety młodsze i lepiej wykształcone są bardziej odważne i chętne do podejmowania trudnych decyzji. Co więcej taką samą odpowiedź udzieliły kobiety z małych miejscowości liczących 20-49 tys. mieszkańców. Natomiast respondentki z bardzo małych miast i wsi są ostrożne i nie lubią ryzykować.

Coraz bardziej samodzielne i niezależne

Dzisiejsze kobiety uważają, że są o wiele bardziej samodzielne, jednak zdecydowanie bardziej ostrożne co do podejmowania decyzji o zmianie zawodu, niż było to 5 lat temu. Aż 7 na 10 badanych Polek zgadza się ze stwierdzeniem, że ważne decyzje podejmują same. Tymczasem jeszcze w 2017 roku wskaźnik ten wynosił 56 proc.

Ponad połowa ankietowanych twierdzi też, że może polegać tylko na sobie. Uważa tak aż 60 proc. kobiet po 45 roku życia. Co ciekawe, jeszcze 5 lat temu, tylko 42 proc. Polek twierdziło, że są samodzielne.

Kampania społeczna „Polko, odważ się na zmiany” prowadzona jest od 2017 roku przez Proemdica24. W jej ramach prowadzone są badania społeczne wśród kobiet, a także spotkania aktywizujące mi oraz cykle live’ów prowadzonych na profilu FB firmy Promedica24.

Badanie „Polko, odważ się na zmiany " przeprowadzono na zlecenie Promedica24 przez ARC Rynek i Opinia w lutym br., na reprezentatywnej próbie kobiet w wieku od 18 do 65 lat.