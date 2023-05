"Cmentarz Morza Północnego". Dno zaśmiecają tysiące nieużywanych instalacji naftowych i gazowych

Samowola budowlana we Włoszech. Domek na drzewie trzeba rozebrać - orzekł sąd Domek dla dzieci na drzewie to samowola budowlana, trzeba go rozebrać- uznały władze miasteczka Lavagna na północy Włoch, które poparł też sąd administracyjny. Według gminy domek został zbudowany bez pozwolenia, a nadaje się do zamieszkania. Prasa ocenia, że to przykład niebywałej biurokracji.