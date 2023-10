Citigroup znowu zwalnia. Pracę straci kilkaset osób

Citigroup kontynuuje zwolnienia. 2000 osób zatrudnionych u amerykańskiego giganta straciło pracę w trzecim kwartale. Łącznie przedsiębiorstwo, w tym roku, zmniejszyło liczbę pracowników o 7 tys.

Citigroup przeprowadził kolejną redukcję zatrudnienia. Kilka miesięcy temu Citibank, trzeci co do wielkości bank w Stanach Zjednoczonych należący do grupy, poinformował o zlikwidowaniu jednego szczebla zarządzającego. Zwolnienia są efektem wprowadzanych zmian w strukturze Citigroup.

Według doniesień Bloomberga, zwolnienia w Citigroup w trzecim kwartale br. obejmują 2 tys. pracowników. Do tej pory amerykański gigant zmniejszył zatrudnienie o 5 tys. osób. Informacje potwierdził Mark Mason, dyrektor finansowy podczas telekonferencji z analitykami omawiającymi wyniki. Łącznie firma zlikwidowała w tym roku około 7 tys. stanowisk.

Całkowite koszty odpraw dla zwolnionych pracowników Citigroup w tym roku wyniosły 650 mln dolarów (ok. 2,76 mln zł). W kwocie zawarte są wydatki związane z najnowszą pulą zwolnień.

Stanowi to znaczący wzrost w porównaniu z opłatami w wysokości 450 mln dolarów, które bank zanotował na koniec czerwca i które obejmowały wtedy około 5 tys. zwolnień, skomentował Mason.

