Citi planuje zwiększyć zatrudnienie w Polsce o ok. tysiąc osób

Prezydent: uratowanie miejsc pracy w czasie pandemii jest wielkim sukcesem

Nasze działania i rozwiązania, tarcze antykryzysowe, które wprowadzaliśmy, służyły ratowaniu gospodarki i miejsc pracy. W ogromnym stopniu się to udało, to jest wielki sukces – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego.