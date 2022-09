Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

/ Materiały prasowe

Citi Handlowy przygotował dla nowych klientów banku ciekawą propozycję. Ci, którzy spełnią warunki promocji „Citigold 7.5”, mogą skorzystać ze specjalnej oferty lokat terminowych. Warto zwrócić uwagę, że oprócz atrakcyjnego oprocentowania lokaty mają wysoki górny limit kwoty.

Promocja daje możliwość założenia 6-miesięcznych lokat z oprocentowaniem 7,50% na łączną kwotę 2,4 mln PLN lub 6-miesięcznych lokat na 2,5% na łączną kwotę 600 tys. USD. O szacowanym zysku z lokat więcej dowiesz się tutaj.

Citi Handlowy to pierwszy bank, który zaproponował oprocentowanie na lokatach w USD na takim poziomie w ostatnich miesiącach. To jedyny bank w Polsce z większościowym amerykańskim kapitałem, który obsługuje klientów detalicznych oraz korporacyjnych. Stanowi integralną część grupy Citi, jednej z największych globalnych instytucji finansowych.

Podwyższona stawka na lokatach dla nowych klientów

Promocja obejmuje dwa rachunki z oferty banku – Citigold i Citigold Private Client. Po ich otwarciu i zaakceptowaniu w ciągu 10 dni regulaminu oferty klienci mają do wyboru półroczną Lokatę Powitalną w rodzimej walucie PLN na 7,50 proc. w skali roku lub Lokatę Powitalną w USD na ten sam termin na 2,50 proc. rocznie. Zapewnienie odpowiedniego salda dziennego środków na posiadanych rachunkach daje możliwość skorzystania z Lokat Dodatkowych na taki sam procent i walutę. W skrócie – w promocji są do zgarnięcia dwie lokaty w PLN lub dwie lokaty w USD. Szczegóły dotyczące kwot i warunków prezentuje poniższa tabela.

Promocja „Citigold 7.5” – oferta lokat Konto Citigold Citigold Private Client Nazwa lokaty Lokata Powitalna PLN Lokata Dodatkowa PLN Lokata Powitalna USD Lokata Dodatkowa USD Lokata Powitalna PLN Lokata Dodatkowa PLN Lokata Powitalna USD Lokata Dodatkowa USD Okres lokaty 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M Oprocentowanie [p.a.] 7,50% 7,50% 2,50% 2,50% 7,50% 7,50% 2,50% 2,50% Warunki dodatkowe otwarcie konta, akceptacja regulaminu, otwarcie konta, akceptacja regulaminu, saldo dzienne min. 450 tys. zł otwarcie konta, akceptacja regulaminu, saldo dzienne min. 450 tys. zł – możliwość otwarcia tylko w oddziale Banku typu Citigold otwarcie konta, akceptacja regulaminu, otwarcie konta, akceptacja regulaminu, saldo dzienne min. 450 tys. zł otwarcie konta, akceptacja regulaminu, saldo dzienne min. 450 tys. zł -możliwość otwarcia tylko w oddziale Banku typu Citigold otwarcie konta, akceptacja regulaminu, saldo dzienne min. 4,2 mln zł otwarcie konta, akceptacja regulaminu, saldo dzienne min. 4,2 mln zł - możliwość otwarcia tylko w oddziale Banku typu Citigold otwarcie konta, akceptacja regulaminu, saldo dzienne min. 4,2 mln zł otwarcie konta, akceptacja regulaminu, saldo dzienne min. 4,2 mln zł - możliwość otwarcia tylko w oddziale Banku typu Citigold Kwota minimalna 20 tys. zł 20 tys. zł 5 tys. $ 5 tys. $ 20 tys. zł 20 tys. zł 5 tys. $ 5 tys. $ Kwota maksymalna 400 tys. zł 2 mln zł 100 tys. $ 500 tys. $ 4 mln zł 2 mln zł 1 mln $ 500 tys. $ Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminu promocji

Na spełnienie warunku dotyczącego wysokości salda jest czas do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto rachunek. Szczegóły i regulamin oferty znajdują się tutaj.

Oferta banku odzwierciedla globalny charakter banku Citi Handlowy. Nie brakuje w niej rozwiązań i produktów, takich jak Citi Kantor – miejsca do wymiany walut po kursach konkurencyjnych do kantorów internetowych, a także możliwość negocjacji indywidualnych stawek. Bez kosztów przewalutowania zapłacimy na całym świecie jedną kartą debetową dzięki usłudze Citibank Global Wallet. W Citi Handlowy istnieje możliwość otwarcia, aż 15 kont walutowych - oprócz tych najbardziej popularnych, dostępnych w USD, EUR, GBP możliwe jest założenie konta również w kunach chorwackich. Wszystkie dostępne waluty to: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, RUB, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF, HRK, ZAR.

Jesteś już klientem Citi Handlowy i nie możesz otworzyć konta w ofercie promocyjnej?

Od 25 sierpnia br. w banku obowiązuje również nowa tabela oprocentowania lokat terminowych ze znacząco podniesionymi stawkami na lokatach w USD czy GBP. Może to być interesująca propozycja dla obecnych klientów, a także informacja dla osób, które skorzystają z oferty promocyjnej i zastanawiają się co zrobić z oszczędnościami po 6 miesiącach. Zmiany w oprocentowaniu dla poszczególnych produktów prezentuje poniższa tabela.

Nazwa produktu Oprocentowanie [p.a.] Okres Kwota Typ konta Lokata w USD 1,50% 6 miesięcy Bez limitu Citigold Private Client Lokata w GBP 1,00% 6 miesięcy Bez limitu Citigold Private Client Lokata w USD 1,00% 6 miesięcy Bez limitu Citigold Lokata w GBP 0,70% 6 miesięcy Bez limitu Citigold Lokata w PLN - Oferta specjalna na nowe środki 6,50% 6 miesięcy 20 tys. – 2 mln PLN CitiKonto, Citi Priority, Citigold, Citigold Private Client Lokata w USD – Oferta specjalna na nowe środki 2,20% 6 miesięcy 20 tys. – 2 mln PLN CitiKonto, Citi Priority, Citigold, Citigold Private Client

Oferta konta Citigold to propozycja przede wszystkim dla osób, które utrzymują średnie saldo na rachunkach w banku na poziomie min. 400 tys. zł.

Sprawdź szacowany zysku z lokat dla nowych klientów – po przejściu na stronę banku Citi Handlowy.